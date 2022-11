Formule 1

F1 : Après le Mexique, Perez menace Verstappen

Publié le 1 novembre 2022 à 08h35

Arnaud De Kanel

Battu par son coéquipier Max Verstappen, Sergio Perez n'a pas pu réaliser son rêve de remporter le Grand Prix du Mexique. Bien qu'il était déjà assuré d'être champion du monde, le Néerlandais n'a rien laissé au Mexicain. Néanmoins, Perez estime que l'écart s'est réduit entre eux et il promet du lourd pour la saison prochaine.

Au fil de la saison, Sergio Perez a rattrapé son retard sur Charles Leclerc et s'est installé durablement à la seconde place du classement des pilotes, derrière son coéquipier Max Verstappen. Cette performance passe inaperçue mais elle est très importante. Car en se rapprochant de Verstappen, Perez a engrangé de la confiance pour la saison 2023 où il espère faire encore mieux.

« Je dois principalement améliorer mon rythme en course »

Sergio Perez n'a pas pu décrocher la victoire dont il rêve tant devant ses supporters venus en masse au Mexique, mais celui-ci est fier de l'année qu'a réalisée Red Bull. « Nous avons vécu une grande année en tant qu’équipe. Pour ma part, je dois principalement améliorer mon rythme en course, alors que c’était principalement en qualifications l’année dernière. Je suis plus à l’aise avec la voiture depuis quelques courses, je pense donc que nous allons dans la bonne direction » a-t-il salué dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Je retenterai ma chance la saison prochaine »