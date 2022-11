Formule 1

F1 : Hamilton valide le coup de gueule de Verstappen

Publié le 2 novembre 2022 à 00h35

Hugo Chirossel

Lors du Grand Prix du Mexique, Red Bull et Max Verstappen ont refusé de réagir au micro de Sky Sports F1. Pour justifier cette décision, le Néerlandais a évoqué des propos de la chaîne qui selon lui nourrissaient la toxicité sur les réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet, Lewis Hamilton a rejoint les propos de son rival.

Alors que Max Verstappen a remporté sa 14e course de la saison dimanche, à l’occasion du Grand Prix du Mexique, les téléspectateurs de la chaîne Sky Sports F1 , au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie n’ont pas eu l’opportunité d’entendre les réactions du désormais double champion du monde. En effet, le Néerlandais, ainsi que Red Bull en général, ont décidé de boycotter la chaîne.

« Les réseaux sociaux sont un endroit très toxique »

Pour justifier cette décision, Max Verstappen a évoqué des propos de Ted Kravitz, qui a regretté que Lewis Hamilton n’ait pas pu renouer avec la victoire « face au gars qui a gagné la course où il s’est fait voler », après le GP des États-Unis. Le journaliste faisait référence à la dernière course de la saison dernière à Abu Dhabi, où s’est joué le titre de champion du monde entre les deux hommes. « On ne peut pas vivre dans le passé. Il faut juste tourner la page. Les réseaux sociaux sont un endroit très toxique, et si l'on se comporte constamment comme ça en direct à la télé, on ne fait qu'empirer les choses au lieu d'essayer de les améliorer. On ne cesse de me manquer de respect, et à un moment, je ne tolère plus ça. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de leur répondre », avait notamment déclaré Max Verstappen.

« Je pense que nous devrions probablement en sortir »