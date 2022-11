Formule 1

F1 : Alonso se paye Alpine, Ocon lui répond

Publié le 1 novembre 2022 à 16h35

Thibault Morlain

Si Esteban Ocon a fini à la 8ème place du Granx Prix du Mexique le week-end, Fernando Alonso n'a lui pas terminé la course. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'Espagnol doit s'arrêter à cause d'une défaillance de son Alpine. De quoi agacer le double champion du mond, qui avait alors poussé un coup de gueule. Et suite à cette sortie d'Alonso, Ocon a tenu à lui répondre.

En 2023, Fernando Alonso rejoindra Aston Martin. L'Espagnol connait donc actuellement ses derniers moments avec Alpine, mais ils ne sont pas simples. Le double champion du monde reste sur un abandon au Grand Prix du Mexique et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Encore lâché par sa monoplace, Alonso était d'ailleurs remonté le week-end dernier : « Pour la voiture numéro 14, il y a toujours des problèmes de fiabilité. Je pense que j’ai perdu 60 points cette année, donc si on ajoute les six points de la 7e place à Mexico, ça fait 66. Évidemment, tous les autres en profitent, ils marquent plus de points qu’ils ne devraient ».

« Ma voiture casse aussi »

Aux yeux de Fernando Alonso, les problèmes n'arrivent donc qu'à son Alpine. Toutefois, Esteban Ocon n'a pas forcément la même version. Rapporté par NextGen Auto , le Français, qui verra Pierre Gasly remplacer l'Espagnol en 2023, a alors répondu à son futur ex-coéquipier, expliquant : « Ma boîte de vitesses a cassé à Imola. La voiture a cassé à Silverstone et j’ai abandonné à Singapour. Ma voiture casse aussi. Vous savez, je peux les compter aussi de mon côté. J’ai changé six moteurs comme lui. Évidemment, le sien a cassé au Mexique, mais nous sommes sur le même nombre de moteurs ».

« Faire passer le rythme de la voiture devant la fiabilité »