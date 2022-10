Formule 1

F1 - GP du Mexique : Fernando Alonso tacle encore Alpine

Publié le 31 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors que Max Verstappen s’est imposé dimanche lors du Grand Prix du Mexique, Fernando Alonso de son côté a longtemps cru pouvoir finir dans les points. Mais l’Espagnol a finalement été contraint d’abandonner à quelques tours de la fin. Une grosse frustration pour lui qui, comme souvent cette saison, a une nouvelle fois taclé Alpine.

Max Verstappen ne s’arrête plus. Déjà sacré champion du monde, le Néerlandais a décroché dimanche sa 14e victoire. Il devient ainsi le pilote ayant remporté le plus de succès sur une saison, battant le record établi par Michael Schumacher et égalisé par Sebastian Vettel. Si le pilote de Red Bull a dominé cette course, cette dernière s’est en revanche moins bien passée pour Fernando Alonso. Bien placé, il a dû abandonner pour la énième fois en raison d’un problème moteur, à moins de 10 tours de l'arrivée.

La rage de Fernando Alonso après son nouvel abandon 😳❌#MexicoGP pic.twitter.com/2W6kwgleyD — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 30, 2022

« Pour la voiture numéro 14, il y a toujours des problèmes de fiabilité »

« Je roulais avec cinq cylindres et 20% de puissance en moins. J’avais 20 secondes d’avance sur les McLaren et mon coéquipier. Donc la course était exceptionnelle jusqu’à ce moment… », a réagi Fernando Alonso, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Pour la voiture numéro 14, il y a toujours des problèmes de fiabilité. Je pense que j’ai perdu 60 points cette année, donc si on ajoute les six points de la 7e place à Mexico, ça fait 66. Évidemment, tous les autres en profitent, ils marquent plus de points qu’ils ne devraient . »

Alonso ne décolère pas

Fernando Alonso a poursuivi : « C'est tout simplement incroyable qu'une seule ou deux voitures abandonnent à chaque course et qu'il y ait toujours la voiture 14. J'ai cassé cinq moteurs cette année, je crois. Il y a eu le problème aux qualifications en Australie et en Autriche je n'ai même pas pris le départ (du sprint) à cause de la panne d’électricité. Donc je pense que sur 19 courses, lors de plus ou moins 50% d'entre elles nous n'avons pas marqué les points que nous méritions . »

« Ça ne peut pas être de la malchance »