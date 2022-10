Formule 1

F1 : Vertsappen, Hamilton… L’incroyable sortie de Fernando Alonso

Publié le 29 octobre 2022 à 20h35

Hugo Chirossel

Alors que Max Verstappen a récemment été sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive, Fernando Alonso a comparé les titres du Néerlandais à ceux de Lewis Hamilton, en marge du Grand Prix du Mexique qui a lieu ce week-end. L’Espagnol estime que le pilote de Red Bull a plus de mérite, comparé au sept championnats remportés par le Britannique.

C’est bien connu, Fernando Alonso n’a pas sa langue dans sa poche, surtout lorsqu’il s’agit de Lewis Hamilton. En marge du Grand Prix du Mexique qui se tient ce week-end, l’Espagnol s’est confié auprès du Telegraaf sur le deuxième titre de champion du monde de Max Verstappen, que ce dernier a sécurisé à Suzuka. Fernando Alonso a comparé les deux sacres du Néerlandais à ceux de Lewis Hamilton.

« Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton »

« Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton », a d’abord lâché le double champion du monde. « J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier. Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur . »

« Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres »

Fernando Alonso a poursuivi : « En 2005 et 2006, j'ai bien commencé l'année et j'ai pu creuser l'écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cette avance. Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Pérez ou Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Rosberg et Bottas. C'est différent, à mon avis . »

And again…Please, all the titles are amazing, well deserved and inspiring. Incomparable to each other and let’s enjoy champions and legends of our current time. Tired of the continuous search for headlines . Let's enjoy them 💪. — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 29, 2022

« Tous les titres sont incroyables »