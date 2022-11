Formule 1

F1 : Hamilton, Alonso... Ces records qui attendent Max Verstappen

Publié le 1 novembre 2022 à 12h35

Thibault Morlain

A 25 ans, Max Verstappen est déjà au sommet de la Formule 1. En effet, le pilote Red Bull a remporté son deuxième titre de champion du monde consécutif. Un sacre qui couronne une saison exceptionnelle. Le Néerlandais vient notamment de s'offrir sa 14ème victoire en 2022. Un record. Verstappen entre ainsi dans l'histoire, mais cela pourrait ne pas s'arrêter là. D'autres records pourraient encore tomber.

En s'imposant au Mexique le week-end dernier, Max Verstappen a donc décroché le record du nombre de victoires sur une saison. Mais ce n'est pas le seul fait d'arme du Néerlandais. En effet, le pilote Red Bull a déjà quelques records en Formule 1 comme celui du plus jeune pilote à prendre le départ d'un Grand Prix, du plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. Verstappen a ainsi affolé les records de précocité, mais à 25 ans, sa carrière est encore longue. Le Néerlandais pourrait d'ailleurs aller décrocher certains des records les plus prestigieux de la F1.

Ecrire l'histoire de la Formule 1

Quels sont donc les records que Max Verstappen pourrait aller chercher dans les années à venir ? Il a bien évidemment celui du plus grande nombre de victoires. Aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton qui est le 1er de ce classement avec 103 succès. Mais le Néerlandais fait déjà partie du top 10 avec 34 victoires à son compteur. Un score qui ne devrait faire que grimper au fil des années quand celui du Britannique est bloqué depuis 2021. Un autre record de Lewis Hamilton pourrait tomber entre les mains de Max Verstappen, celui du nombre de titres de champion du monde. Le pilote Mercedes en détient 7, à égalité avec Michael Schumacher. Le Néerlandais vient lui de remporter sa deuxième couronne, il ne lui en reste donc plus que 5 pour revenir à égalité et 6 pour être en tête.

Où s'arrêtera Verstappen ?

Si Max Verstappen veut faire tomber ces records, il faudra donc durer dans le temps pour le pilote de 25 ans. Cela pourrait d'ailleurs par la même occasion de devenir celui qui a pris part au plus grand nombre de Grands Prix. Encore en activité, Fernando Alonso le détient avec 354. Le Néerlandais n'en est lui qu'à 161, mais la route est encore longue... Aujourd'hui, Lewis Hamilton est également le recordman de pole position (103). De son côté, Verstappen est lui à 19. Ce n'est pas tout puisque le pilote Mercedes est aussi celui qui a fait le plus de podiums en carrière (190), obtenu le plus de points (4381,5) et fait le plus de tours en étant 1er (5437). Avec 76 podiums, 1973,5 points en carrière et 1798 tours en tête, Verstappen a plusieurs objectifs pour la suite de sa carrière.