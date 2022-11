Formule 1

F1 : Sacré, Verstappen pousse un énorme coup de gueule

Publié le 5 novembre 2022 à 20h35

A terme, la Formule 1 voudrait abandonner l'utilisation des couvertures chauffantes pour les pneus afin d'économiser de l'énergie. Une mesure jugée dangereuse par Max Versteppen. Récemment sacré champion du monde pour la deuxième fois d'affilée, le pilote néerlandais estime que cette décision pourrait causer des accidents en course.

La Formule 1 s'adapte à son époque. Afin de lutter contre le réchauffement climatique, la FIA a décidé d'adopter certaines mesures comme celle d'abandonner dans quelques mois l'utilisation des couvertures chauffantes pour les pneus. Une manière d'économiser de l'énergie, mais aussi de limiter ses émissions de carbone. Une décision, qui ne fait pas l'unanimité au sein du paddock. Certains pilotes, et pas des moindres, se sont publiquement opposés à cette mesure. C'est le cas de Max Verstappen, désormais double champion du monde de Formule 1.

« Les F1 actuelles sont très lourdes »

Dans des propos rapportés par Actu F1, Max Verstappen estime que cette mesure sera difficile à mettre en place. « D’autres disciplines n’utilisent pas de couvertures chauffantes mais il ne s’agit pas de F1 non plus, fait remarquer Max Verstappen. Les F1 actuelles sont très lourdes. J’ai essayé mais c’est pratiquement impossible de les conduire avec des pneus qui ne sont pas préchauffés » a déclaré le pilote Red Bull, qui a fait part de son expérience personnelle.

Une mesure impossible à mettre en place selon Verstappen

Verstappen estime que la monoplace Formule 1 n'est pas adaptée à ce type de mesures. « Durant mon temps libre, il m’arrive de conduire une GT3, et ses pneus ne sont naturellement pas équipés de couvertures chauffantes, mais ces voitures sont beaucoup plus tolérantes et nettement plus faciles à gérer que nos monoplaces de Formule 1 » a lâché Verstappen, qui a lancé un gros avertissement à la FIA.

« Cela pourrait causer un très, très gros accident »