Formule 1

F1 : Surclassé avec Ferrari, Leclerc fait passer un gros message à Verstappen

Publié le 5 novembre 2022 à 06h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prometteur en début de saison, Charles Leclerc a baissé de rythme ensuite. Il faut dire que les erreurs de son écurie Ferrari ne l'ont pas aidé à rivaliser avec Max Verstappen, titré pour la deuxième fois. Alors qu'il vient de prendre part à son 100ème Grand Prix, le pilote Monégasque a évoqué son attachement à la Scuderia, mais a aussi fait part de ses objectifs pour l'année prochaine.

Et de 100 pour Charles Leclerc. Le pilote monégasque a disputé son 100ème Grand Prix au Mexique. Une barre symbolique pour le jeune membre de la Scuderia, distancé par Max Verstappen cette saison. Pourtant, son début de saison était prometteur avec des victoires obtenues au Bahreïn, puis en Australie. Mais ensuite, son écurie a commis quelques erreurs, qui ont plombé sa saison. N'ayant plus aucune chance de détrôner Max Verstappen, Leclerc traverse la fin de saison avec l'objectif de chercher une victoire. Lors du dernier Grand Prix au Mexique, le Monégasque a terminé à la sixième place, loin derrière les favoris.

F1 : Lewis Hamilton met fin à une grande inquiétude https://t.co/eWXrEY8gOY pic.twitter.com/j83LbrOopz — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Charles Leclerc est centenaire

Mais cette course revêt une importance particulière pour Charles Leclerc. En effet, ce Grand Prix était le 100ème de sa carrière en Formule 1.« Pour être honnête, je n’ai pas vu passer ces 100 premières courses en Formule 1. J’ai l’impression que ce n’est qu’hier que je suis entré dans le paddock pour participer à mon premier Grand Prix. » avait déclaré Leclerc dans des propos rapportés par F1 Only.

« Je vis une belle aventure »

Malgré les erreurs commises par son équipe, Leclerc est fier d'appartenir à la Scuderia Ferrari. « Je vis une belle aventure qui, dès ma deuxième saison, m’a vu rejoindre l’équipe la plus prestigieuse de toutes. Notre première année ensemble a été bonne, surtout avec mes deux premières victoires, mais après cela, nous avons eu du mal pendant les deux saisons suivantes » a confié le pilote monégasque.

« Nous travaillons tous ensemble pour obtenir encore plus l’année prochaine »