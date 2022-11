Formule 1

F1 : Remplacer Hamilton ? L’incroyable aveu de Ricciardo

Publié le 5 novembre 2022 à 02h35

Daniel Ricciardo ne devrait pas être présent sur la liste des engagés en 2023. McLaren ayant pris la décision de mettre fin à son contrat de manière prématurée en raison de ses mauvaises performances cette saison. Certaines rumeurs évoquent une arrivée possible à Mercedes en tant que pilote de réserve, puis pour prendre la succession de Lewis Hamilton. L'Australien a réagi à ces rumeurs.

Il ne reste plus que deux courses à Daniel Ricciardo pour montrer l'étendu de son talent en Formule 1. L'Australien ne devrait plus être présent dans les paddocks en 2023, l'écurie McLaren ayant pris la décision de mettre fin à son contrat en raison de ses prestations décevantes cette saison. Selon certaines rumeurs, Ricciardo, troisième du classement général en 2014 et 2016, pourrait débarquer chez Mercedes en tant que pilote de réserve. Avant de prendre la succession de Lewis Hamilton en 2024 ? La question lui a été posée.

« Je souhaite qu’il reste dans ce sport »

Interrogé sur sa possible venue chez Mercedes, Daniel Ricciardo n'a pas l'intention de remplacer Lewis Hamilton selon ses dires. « La vérité est que je souhaite qu’il [Hamilton] reste dans le sport. Il est l’un des plus grands, et je pense que rivaliser contre lui, rouler avec lui, c’est amusant, c’est génial. C’est le top, donc je souhaite certainement le faire davantage à l’avenir. C’est en tout cas là où il se trouve actuellement [au sommet] » a déclaré le pilote Australien dans des propos rapportés par F1 Only.

Ricciardo fait le point sur son avenir

Agé de 33 ans a ensuite fait le point sur son avenir incertain en Formule 1. « Concernant mon avenir, je ne pense pas que ce soit en lien avec ce que font les autres. Je pense que c’est – comment puis-je le dire – que les opportunités se présenteront quand elles se présenteront et que je ne compte pas sur le fait que quelqu’un fasse quelque chose pour que je puisse trouver ma voie » a confié Ricciardo, qui voudrait prendre son temps avant de prendre une décision.

