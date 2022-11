Formule 1

F1 : Mercedes, Red Bull... L'énorme aveu de Ricciardo sur son avenir

Publié le 1 novembre 2022 à 04h35

Arnaud De Kanel

Non retenu par McLaren qui a décidé de recruter Oscar Piastri, Daniel Ricciardo ne sera pas au volant d'une monoplace la saison prochaine. L'Australien a avoué ce week-end qu'il avait refusé l'offre de Haas. Ainsi, il pourrait se rapprocher d'un rôle de pilote remplaçant chez Mercedes ou encore Red Bull.

La Formule 1 va perdre son plus beau sourire la saison prochaine. En effet, déçue de ses performances, l'écurie McLaren n'a pas souhaité reconduire Daniel Ricciardo au volant de la monoplace britannique. L'Australien se retrouve donc sans volant pour 2023 mais celui-ci accepte son sort. Il a d'ailleurs refusé une offre de Haas qui voulait en faire son pilote titulaire. Ricciardo va pouvoir prendre du repos mais n'a pas dit son dernier mot en Formule 1 puisqu'il compte revenir dans les paddocks.

You beauty! 👍@danielricciardo is your #F1DriverOfTheDay#MexicoGP @salesforce pic.twitter.com/68a5nhTbGv — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

«Etre 3e pilote, c’est là où j’ai ma tête maintenant»

Daniel Ricciardo continue de nourrir de grandes ambitions pour assouvir son rêve de devenir champion du monde. C'est à cause de cette volonté farouche qu'il a repoussé l'offre de Haas. L'Australien souhaite rejoindre une écurie huppée qui sera en mesure de lui proposer une monoplace performante. Associé à Red Bull et Mercedes pour devenir le 3ème pilote, sa décision se précise. « Honnêtement, être 3e pilote, c’est là où j’ai ma tête maintenant. J’ai l’impression qu’un peu de temps loin d’un baquet de course me fera du bien, puis j’essaierai de construire quelque chose pour 2024. Disons que je n’en ai pas fini avec la F1 mais ça aura l’air un peu différent » a-t-il admis dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«C’est une bénédiction déguisée»