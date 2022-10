Formule 1

F1 : Ricciardo se fait encore interpeller pour son avenir

Publié le 26 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera remplacé par Oscar Piastri la saison prochaine chez McLaren, Daniel Ricciardo a d’ores et déjà annoncé son intention de faire une pause en 2023. Un choix que ne comprend pas Jenson Button. L’ancien champion du monde de Formule 1 aurait préféré le voir rester, quitte à rejoindre une écurie moins compétitive.

Le calvaire continue pour Daniel Ricciardo. 15e sur la grille de départ le week-end dernier lors du Grand Prix des États-Unis, il a terminé à la 16e position. L’Australien, qui laissera sa place à son compatriote Oscar Piastri la saison prochaine chez McLaren, a annoncé qu’il fera une pause en 2023, avant de revenir plus fort en 2024.

« Je ne pense pas qu’il soit fini »

Jenson Button s’est exprimé sur la situation de Daniel Ricciardo. « Je n’arrive pas à l’expliquer. C’est triste parce qu’il a tant de talent et il évolue en fond de peloton. C’est difficile, mais je ne pense pas qu’il soit fini », a confié le champion du monde 2009, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Daniel ne veut jamais rien lâcher, mais ça ne fonctionne tout simplement pas pour lui en ce moment. Je ne pense pas que l’on puisse conseiller quelqu’un dans ce type de situation, il faut suivre ce que l’on ressent à l’intérieur de soi . »

« C'est étrange pour moi, ça ne colle pas »