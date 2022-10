Formule 1

F1 : Alonso, Hamilton… L’annonce fracassante de Ricciardo sur son avenir

Publié le 23 octobre 2022 à 02h35

Agé de 33 ans, Daniel Ricciardo a été poussé vers la sortie par McLaren, qui a décidé de recruter Oscar Piastri pour le remplacer. La suite pour le pilote australien ? Il y a quelques jours, il avait ouvert la porte à une retraite définitive. Mais avant de prendre le départ du Grand Prix des Etats-Unis, Ricciardo n'a pas exclu un retour très prochainement.

Alors que la Formule 1 débarque aux Etats-Unis, Daniel Ricciardo a marqué les esprits en arrivant sur le circuit en cheval. Très apprécié dans le paddock, le pilote australien profite des dernières courses de la saison. Car l'homme de 33 ans ne fera plus partie de l'écurie McLaren la saison prochaine. L'équipe a décidé de le remplacer par Oscar Piastri. Il y a quelques jours, Ricciardo a laissé entendre qu'il pourrait définitivement se retirer après cette mise à l'écart.

Ricciardo ouvre la porte à une retraite

« Peut-être que je prends une année sabbatique et que je dirai ’vous savez quoi ? En fait, je n’ai pas envie de revenir’. Alors j’aurai ma réponse. Mais en fin de compte, je pense que si je devais prendre une année sabbatique, j’ai confiance quant au fait que je me sentirais comme pendant le Covid. J’avais passé trois mois à la ferme en Australie, et j’étais juste tellement motivé et affamé que j’étais totalement impatient de revenir en compétition. Et si ce n’est pas le cas, alors qu’il en soit ainsi. Mais c’est la partie des choses avec laquelle je suis plutôt à l’aise » a confié Ricciardo.

Avant le GP des Etats-Unis, il en remet une couche sur son avenir