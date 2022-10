Formule 1

F1 : La mise au point de Gasly sur les tensions avec Ocon

Publié le 22 octobre 2022 à 20h35

Thibault Morlain

La saison prochaine, Esteban Ocon et Pierre Gasly seront coéquipiers chez Alpine. La question est de savoir s’ils réussiront à s’entendre. En effet, depuis plusieurs années maintenant, c’est tendu entre les deux Français, qui sont loin d’être les meilleurs amis du monde. Quelle sera donc la relation entre Ocon et Gasly ? Ce dernier a fait le point.

Alpine a tranché, pour remplacer Fernando Alonso, il a été décidé de faire confiance à Pierre Gasly. Désigné comme la priorité numéro 1, le pilote AlphaTauri, sous contrat avec Red Bull, va donc rejoindre l’écurie française à compter de la saison prochaine, où il fera la paire avec… Esteban Ocon. Une association qui ne manque pas d’interroger. En effet, la relation n’est clairement pas la meilleure entre Gasly et Ocon. Des tensions qui remontent à plusieurs années déjà. La question est alors de savoir comment les deux futurs coéquipiers réussiront à cohabiter chez Alpine.

« Nous sommes tous les deux assez intelligents »

En marge du Grand Prix d’Austin de ce week-end, en conférence de presse, Pierre Gasly a été interrogé sur sa future association avec Esteban Ocon et sa relation avec ce dernier. Celui qui pilotera pour Alpine la saison prochaine a alors confié : « Nous sommes tous les deux assez intelligents pour savoir ce qui est le mieux pour l’équipe. Nous avons été les meilleurs amis, nous avons eu une relation plus compliquée après cela et puis je dirais que depuis que nous sommes arrivés en Formule 1, nous avons tous les deux réalisé l’un de nos rêves ».

« Depuis quelques années, ça s’est un peu amélioré à vrai dire »