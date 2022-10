Formule 1

F1 : Gasly, Alonso... Voilà les coulisses de la révolution chez Alpine

Publié le 18 octobre 2022 à 12h35

Arthur Montagne

L'été d'Alpine se sera révélé plus agité que prévu. Et pour cause, après l'annonce de Fernando Alonso, qui rejoindre Aston Martin, l'écurie française a vu Oscar Piastri filer chez McLaren. Un double coup dur que l'ex-équipe Renault a surmonté en attirant finalement Pierre Gasly qui formera un duo 100% français avec Esteban Ocon. Laurent Rossi revient sur les coulisses de changement majeur chez Alpine.

En Formule 1, l'été s'annonçait assez calme et la silly season devait être moins folle qu'à l'accoutumée. Mais finalement, cette période de l'année, réputée très agitée et lors de laquelle les transferts sont effectuées, a tenu toutes ses promesses. Notamment chez Alpine. Et pour cause, alors que les négociations pour une prolongation de contrat de Fernando Alonso étaient en excellente voie, le pilote espagnol a décidé de prendre les devants en acceptant l'offre d'Aston Martin qui cherchait le remplaçant de Sebastian Vettel. Prise au dépourvu, l'écurie française a alors immédiatement annoncé la nomination d'Oscar Piastri, le jeune pilote issu de son académie. Mais là encore, Alpine va tomber de haut. Et pour cause, Piastri est probablement le pilote le plus prometteur du plateau et alors qu'il se lassait d'attendre une opportunité chez Alpine, où Fernando Alonso était proche de rempiler, l'Australien s'est engagé chez McLaren où il succédera à son compatriote Daniel Ricciardo. Un énorme camouflet pour l'écurie française qui, à vouloir jouer sur les deux tableaux, a finalement tout perdu puisque ni Alonso ni Piastri ne sera aux côtés d'Esteban Ocon en 2023.

F1 : Des tensions avec Ocon chez Alpine ? La réponse de Gasly https://t.co/rq6twbtR73 pic.twitter.com/w1f54miTA1 — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Gasly débarque après de longues discussions

Alpine a donc du se mettre rapidement en quête d'un nouveau pilote, mais les opportunités étaient rares. Mick Schumacher, grand ami d'Esteban Ocon, et dont l'avenir est incertain chez Haas, a été envisagé, tout comme Daniel Ricciardo, désormais sur le marché après son départ de McLaren. Finalement, l'ex-équipe Renault s'est rapidement tournée vers Pierre Gasly. Un dossier délicat sur le papier puisque que le pilote français est sous contrat avec Red Bull qui comptait sur lui pour être une nouvelle fois le leader chez AlphaTauri en 2023. Néanmoins, conscient que les baquets des deux Red Bull sont verrouillés, Gasly n'a jamais caché sa frustration et sa volonté de suivre les exemples de Carlos Sainz ou Daniel Ricciardo qui ont quitté le giron Red Bull afin de s'épanouir ailleurs. Mais encore fallait-il qu'AlphaTauri trouve un remplaçant digne de ce nom. Et tout s'est débloqué à Monza lorsque Williams a décidé d'offrir une pige à Nick De Vries qui a terminé dans les points. Suffisant pour convaincre Helmut Marko de la placer dans le baquet aux côtés de Yuki Tsunoda. Pierre Gasly était donc libre de rejoindre Alpine.

«La performance était le critère numéro 1»