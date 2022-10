Formule 1

F1 : Gasly arrive chez Alpine, il peut dire merci à ce pilote

Publié le 13 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Samedi matin, Alpine mettait fin au suspens et officialisait le successeur de Fernando Alonso avec la signature de Pierre Gasly. Pour cela, le Français doit une fière chandelle à Nyck de Vries qui a récupéré son baquet chez AlphaTauri. En effet, le Néerlandais a facilité la venue de Gasly chez Alpine.

C'est désormais officiel, Pierre Gasly évoluera aux côtés d'Esteban Ocon la saison prochaine chez Alpine. Après plusieurs semaines de négociations, l'écurie française a trouvé le remplaçant de Fernando Alonso. Mais pour convaincre AlphaTauri de laisser partir le Rouennais, plusieurs conditions devaient être réunies. A commencer par celle de lui trouver un successeur digne de ce nom. Avec la signature de Nyck de Vries, l'écurie italienne a accepté de laisser filer Gasly chez Alpine.

F1 : Prost, Alesi... Avant Ocon et Gasly, les duos français qui ont marqué l'histoire https://t.co/WpGYNUSd03 pic.twitter.com/sVzWJGHPP3 — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Comment de Vries a rejoint AlphaTauri

Après une performante remarquable à Monza, Nyck de Vries a montré qu'il avait le niveau requis pour courir en Formule 1. Le jeune néerlandais savait que des baquets étaient vacants et qu'il fallait frapper fort. Dans le paddock, la rumeur envoyant Pierre Gasly chez Alpine prenait de l'ampleur mais n'était pas réalisable car AlphaTauri devait lui trouver un remplaçant. Alors, de Vries a reçu l'appui de Max Verstappen. Le pilote Red Bull a profité de son statut pour encourager son homologue à appeler Helmut Marko, consultant en sport automobile de Red Bull et patron d'AlphaTauri, afin de lui proposer ses services pour 2023. Une fois le coup de fil passé, Marko était convaincu et de Vries a récupéré le siège de Gasly.

«J’ai dit à Nyck d’en profiter»