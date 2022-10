Formule 1

F1 - GP du Japon : Pierre Gasly évite un drame, le père de Jules Bianchi hallucine

Publié le 9 octobre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

Le départ du Grand Prix du Japon a été retardé à cause des conditions climatiques pluvieuses qui ont entrainé le crash de Carlos Sainz. Immédiatement, le drapeau rouge a été brandi mais des pilotes étaient encore en piste comme Pierre Gasly, qui a frôlé le drame. Furieux, il ne comprend pas la décision de la FIA.

On n'est pas passé loin de la catastrophe à Suzuka ce dimanche matin. Alors que Carlos Sainz venait de crasher sa Ferrari, la FIA a décidé d'envoyer une grue en piste afin d'extraire la monoplace accidentée. Or, des voitures étaient en piste, dont celle de Pierre Gasly qui venait tout juste de sortir des stands. Sous la pluie, la visibilité était quasi-nulle et le futur pilote Alpine aurait pu percuter cette dépanneuse. Ce n'est pas sans rappeler le drame de 2014, sur le même circuit, où Jules Bianchi avait perdu la vie après avoir heurté une grue qui n'avait rien à faire sur la piste. Le père du défunt n'en revient pas, Gasly non plus.

Un tracteur sur la piste au passage de Pierre Gasly.Des images qu'on ne pensait plus revoir en F1.#JapaneseGP pic.twitter.com/BD5jHHrRqN — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 9, 2022

«J’aurais pu être tué, bordel !»

Alors que le drapeau rouge venait d'être déployé suite à l'accident de Carlos Sainz, les pilotes ont été surpris de voir une dépanneuse sur la piste tentant de l'évacuer. Parmi-eux, Pierre Gasly qui sortait des stands pour faire réparer sa monoplace après avoir reçu un panneau publicitaire. Déjà agacé par cet incident, le Français ne s'attendait certainement pas à voir une grue sur la piste avec une visibilité réduite. « Mon Dieu – qu’est-ce que c’est ? – quel est ce tracteur ? C’est quoi ce tracteur en piste ? Je suis passé à côté, genre… C’est intolérable ! Que s’est-il passé ? Je n’arrive pas à y croire... », a crié Gasly à la radio avant d’ajouter dans son garage : « J’aurais pu être tué, bordel ! »

🗨️ "J'aurais pu me tuer !"Il y avait un camion sur la piste alors que la course n'était pas neutralisée, ce qui a provoqué l'énorme colère de Pierre Gasly 😡#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/W18T34FUfQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 9, 2022

Le père de Jules Bianchi très touché