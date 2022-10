Formule 1

F1 - GP du Japon : Les plus belles victoires à Suzuka

Le Grand Prix du Japon est de retour ce week-end sur le circuit de Suzuka après deux ans d'annulation en raison de la pandémie de Covid-19. Très vite, il s'est installé parmi les incontournables du calendrier et a vu certains des plus importants triomphes des légendes comme Ayrton Senna, Fernando Alonso ou encore Sebastian Vettel.

Cette saison, le circuit de Suzuka pourrait permettre à Max Verstappen de s'assurer de remporter un second titre mondial consécutif. Avant lui, d'autres légendes de la Formule 1 ont brillé et l'ont emporté sur le circuit appartenant à Honda.

1988, Senna règle Prost

En 1988, Ayrton Senna s'élance en pole position du Grand Prix du Japon. Or, il rate complétement son départ en calant, se classe 14ème au redémarrage et Alain Prost en profite pour prendre les devants. Le Brésilien ne baisse pas les bras et boucle le premier tour en 8ème position. Au 28ème tour, il prend la tête de la course et ne la lâchera plus. La pluie s'abat sur le circuit, Prost est victime d'ennuis mécaniques, Senna exulte et remporte son premier titre mondial grâce à cette victoire en terre nippone.

2006, Alonso en profite

Michael Schumacher domine les débats en 2008 en étant suivi de très près par Fernando Alonso. L'Allemand part en deuxième position sur la grille au Japon. Coup du sort, au huitième tour, de la fumée s'échappe de son moteur alors qu'il mène le Grand Prix. Fernando Alonso aperçoit cette dernière mais ne se doute encore de rien. Le verdict tombe pour Schumacher : il s'agit d'une casse moteur ! Fernando Alonso en profite et l'emporte, en plus de faire un grand pas vers le titre de champion du monde qu'il soulèvera quelques semaines plus tard.

2011, Button s'en mord les doigts

A l'instar de Michael Schumacher en 2006, Sebastian Vettel prend le meilleur sur le paddock durant la saison 2011. Il est le poleman du Grand Prix et résiste au départ, suivi de Jenson Button. Le Britannique va prendre le meilleur sur lui à la faveur d'une vague d'arrêts aux stands. C'était sa mission, car pour rester en lice au championnat, il se doit de l'emporter. Il ne lâche plus la tête et lève les bras mais voit Vettel terminer en troisième position, synonyme de titre mondial pour l'Allemand. Une deuxième consécration consécutive pour lui, une nouvelle déception pour Button.