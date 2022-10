Formule 1

F1 : Le très gros message de Mick Schumacher sur son avenir

Publié le 7 octobre 2022 à 02h35

Arthur Montagne

Après avoir largement dominé Nikita Mazepin chez Haas, la comparaison pour Mick Schumacher est beaucoup moins flatteuse avec Kevin Magnussen. Au point que son avenir au sein de l'écurie américaine soit très incertain. Le pilote allemand a évoqué sa situation en marge du GP du Japon.

Rares sont les baquets encore libre pour la saison prochaine. En effet, la grille 2023 commence à sérieusement prendre forme. Alors que Fernando Alonso a rapidement été confirmé chez Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel, Pierre Gasly va récupérer le baquet Alpine du double champion du monde. Le Français sera selon toute vraisemblance remplacé par Nick De Vries chez AlphaTauri tandis qu'Oscar Piastri, qui a grandement fait parler de lui, prendra la place Daniel Ricciardo chez McLaren. Autrement dit, les doutes sont désormais rares puisqu'Alfa Romeo a également reconduit son duo de pilotes. Il ne manque donc plus qu'à connaître l'identité du successeur de Nicholas Latifi chez Williams et la décision de Haas avec Mick Schumacher, en difficulté cette saison face à Kevin Magnussen, et qui n'est pas assuré de conserver son baquet.

«Je suis sûr que l'équipe se base sur des faits, pas sur ce qui est écrit dans les journaux»

En marge du Grand Prix du Japon, Mick Schumacher a ainsi évoqué son avenir. « Je pense qu’il n’y a aucune raison de regarder ce qui arrivé en début de saison ou lors des dernières courses. Il s’agit de regarder vers l’avenir, les statistiques ne signifient pas grand chose si vous ne vous battez pas pour la victoire. Pour le moment, je fais de mon mieux afin d’être aussi performant que possible mais aussi, en tant qu’équipe, nous essayons toujours de tirer le maximum de ce que nous avons. La voiture était capable de jouer les points lors des dernières courses, mais malheureusement ça ne s’est pas concrétisé en résultats, mais cela ne doit pas nous décourager et nous devons pousser lors des courses restantes. Au sujet de l’année prochaine, l’équipe sait ce dont je suis capable et je suis sûr qu’elle se base sur des faits, pas sur ce qui est écrit dans les journaux », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Si j’étais autorisé à parler de mes réglages...»