F1 : Red Bull, Mercedes... La FIA dément une fake news

Publié le 6 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Red Bull est soupçonné d’avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021. En attendant le rapport de la FIA, Christian Horner continue d’avoir confiance en son écurie. Sauf que la Fédération vient de repousser son verdict. Et elle a tenu à démentir certaines fake news dans son communiqué.

Ces derniers jours, Red Bull fait les frais de quelques accusations au sujet d’une violation du plafond budgétaire en 2021. D’ailleurs, Mercedes et Ferrari n’ont pas hésité à asséner quelques tacles à l’écurie autrichienne à ce sujet. Toutefois, Christian Horner continue d’avoir confiance en son équipe. « Les comptes présentés à la FIA ? Ils sont nettement inférieurs (au plafond budgétaire). Avec les clarifications, on devrait même être encore plus en dessous... » a-t-il affirmé en attendant le verdict de la FIA. Mais ce dernier devrait tomber plus tard que prévu.

F1 : En pleine polémique, Red Bull en remet une couche https://t.co/P6jjjd3ruE pic.twitter.com/zqpnjabQpf — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

La FIA repousse le rapport sur les plafonds budgétaires

Dans un communiqué relayé par NextGen-Auto , la Fédération a révélé avoir repoussé la date de la divulgation de son rapport sur les plafonds budgétaires : « La FIA informe que la conclusion de l’analyse des soumissions financières 2021 des équipes de Formule 1 et la publication subséquente des certificats de conformité au Règlement Financier n’auront pas lieu le mercredi 5 octobre. L’analyse des documents financiers est un processus long et complexe qui est en cours et qui sera terminé pour permettre la délivrance des certificats le lundi 10 octobre. Le Règlement Financier a été approuvé à l’unanimité par tous les concurrents, qui ont travaillé de manière positive et en collaboration avec l’administration du plafond budgétaire de la FIA tout au long de cette première année sous le Règlement Financier. »

«La FIA réitère que jusqu’à ce qu’il soit finalisé, aucune autre information ne sera fournie»