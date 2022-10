Formule 1

F1 : En pleine polémique, Red Bull en remet une couche

Publié le 4 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Juste avant le Grand Prix de Singapour, Red Bull s’est retrouvé au coeur d’une polémique. L’écurie autrichienne serait soupçonnée d’avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021. Alors que Mercedes et Ferrari n’ont pas hésité une seule seconde pour tacler Red Bull, Christian Horner continue d’afficher une grande confiance face à cette polémique.

Encore une fois cette saison, Red Bull est intouchable sur les pistes. Quand ce n’est pas Max Verstappen qui s’impose, c’est Sergio Pérez qui prend la relève comme il l’a fait au Grand Prix de Singapour ce dimanche. Mais ces derniers jours, Red Bull est agité pour une polémique autour d’une violation du plafond budgétaire en 2021. Une fois l’information sortie, Mercedes et Ferrari n’ont pas hésité à asséner quelques tacles à l’écurie autrichienne. Une attitude qui n’a pas vraiment plu à Christian Horner.

F1 : Critiqué par Mercedes et Ferrari, Red Bull contre-attaque https://t.co/K6uEbYzMVB pic.twitter.com/1YCFhKx4gZ — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

«Je serais intrigué de savoir d’où vient leur source d’information pour ces revendications fictives»

« Nous avons été un peu décontenancés par les commentaires de deux de nos équipes rivales hier (vendredi). Le bilan est entre l’équipe et la FIA et confidentiel. Je n’ai aucune idée du résultat des bilans de nos rivaux, ou du traitement comptable, etc., donc je serais intrigué de savoir d’où vient leur source d’information pour ces revendications fictives. Elles sont extrêmement diffamatoires et nous en sommes offensés. On ne peut que supposer que ce n’est pas une coïncidence si cela se produit au moment où Max [Verstappen] a sa première chance de sceller le titre mondial » a pesté le patron de Red Bull récemment.

Christian Horner toujours confiant