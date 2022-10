Formule 1

F1 - GP de Singapour : L'incroyable coup de gueule de Verstappen

Publié le 3 octobre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Bien loin de ses standards habituels, Max Verstappen était en grande difficulté ce week-end. Rien ne s'est passé comme prévu pour le Néerlandais qui pouvait être sacré champion du monde à Singapour. Une qualification frustrante et un Grand Prix raté, la virée asiatique de Verstappen est à oublier au plus vite.

Seulement 7ème au moment de passer devant le drapeau à damiers, Max Verstappen a passé un sale week-end. La mine n'était pas à l'amusement pour le Néerlandais après la course. Une accumulation de mésaventures qui ont fait bouillir le pilote Red Bull. Il est déjà tourné vers Suzuka où il pourrait officiellement mettre fin aux débats avec Charles Leclerc dans la course au titre.

« C’était un week-end de merde »

L'erreur de Red Bull en qualification qui lui a sans doute coûté la pole position est encore à travers sa gorge. Max Verstappen en a rajouté une couche au moment de revenir sur son week-end de course à Singapour. « Tout a commencé samedi, bien sûr. Lorsque vous commencez dans cette position, soit vous parvenez à avancer, soit cela va être frustrant. La septième place est meilleure que la huitième place, mais pour ce que nous avons montré lors des Libres, c’était un week-end de merde absolue et je ne suis pas là pour ça. Il vaut mieux oublier cette course et passer au Japon. Il semblait que tout était contre moi, ce qui est frustrant car je veux bien performer chaque week-end. Celui-ci était terrible mais cela n’a pas beaucoup d’importance. Nous avons une grosse avance et il reste encore cinq courses à venir » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

Red Bull à fond derrière son pilote