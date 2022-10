Formule 1

Verstappen a vécu un cauchemar, il pique une énorme colère

Publié le 2 octobre 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Huitième à l'issue des qualifications en raison d'une erreur grotesque de son écurie Red Bull, Max Verstappen n'a rien pu faire sur le circuit de Singapour. Le champion du monde de Formule 1 en titre et actuel leader du classement des pilotes a terminé à une triste septième place. A l'arrivée, le Néerlandais n'a pas caché sa colère.

« Je ne pense pas qu'une victoire ou un podium soient atteignables demain. Il est très compliqué de dépasser ici . » Interrogé samedi sur sa course, Max Verstappen avait vu juste. Dans un circuit où il est toujours très difficile de dépasser, le pilote néerlandais a affiché son impuissance. Le leader du classement des pilotes Formule 1 termine à la septième place, bien loin du vainqueur Sergio Perez. Tout au long de la course, Verstappen n'a pas été dans le coup. La faute à une grosse erreur de son écurie, Red Bull, durant les qualifications organisées ce samedi.

« Un week-end frustrant »

Alors qu'il figurait en bonne position pour décrocher la pole position, Verstappen s'est soudainement arrêté sur le circuit. Panne d'essence pour le champion du monde, qui est revenu sur cette péripétie. « Ce n’est pas un problème, mais c’était un week-end frustrant qui a commencé hier. Ce n’est pas sorcier, il fallait regarder les capteurs et les données, un niveau de carburant est un niveau de carburant » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par MotorSport.

« Il n’y a eu aucun plaisir »

Max Verstappen a confirmé qu'il n'a jamais été vraiment à son aise à Singapour. Une déception alors qu'il aurait pu être sacré en cas de grosse performance. « Pour moi dans la voiture, il n’y a eu aucun plaisir. J’ai calé, je suis remonté, j’ai passé quelques voitures et ait été coincé derrière d’autres. Je suis revenu à une bonne place avec les slicks » a-t-il déclaré.

« La septième place ? Ce n’est pas ce pour quoi nous sommes là »