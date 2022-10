Formule 1

Perez triomphe devant Leclerc, pas de titre pour Verstappen

Publié le 2 octobre 2022 à 17h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 2 octobre 2022 à 17h35

Deux semaines après la cinquième victoire de rang de Max Verstappen à Monza, Red Bull garde la main sur la Formule 1 grâce au magnifique succès de Sergio Perez à Singapour. En pôle, Charles Leclerc sortira frustré de ce week-end, tout comme Max Verstappen et Lewis Hamilton qui n’ont pas fait mieux qu'une 7ème et 9ème place.

A six courses de la fin de cette saison de Formule 1, Max Verstappen avait une première occasion de s’adjuger le titre de champion du monde. Après des qualifications marquées par un manque d’essence qui a fait parler, le Néerlandais voulait frapper fort, même avec une huitième place sur la grille. En pôle, Charles Leclerc voulait renouer avec le succès, comme Lewis Hamilton, 4ème et toujours en quête de sa première victoire cette saison.

Perez brillant, Leclerc frustré

Dans un Grand Prix de Singapour qui a démarré avec une heure de retard à cause de la pluie, il y aura eu des surprises à tous les étages. Six abandons, déjà, et une victoire surprise : celle de Sergio Perez. Après avoir pris la première place à Charles Leclerc dès le départ, le pilote Red Bull n’a jamais lâché la tête de la course. Même avec la menace d’une pénalité de cinq secondes en fin de Grand Prix, Sergio Perez est parvenu à creuser l’écart sur Charles Leclerc afin de remporter sa deuxième course cette saison.

RACE CLASSIFICATION (END OF RACE)Perez wins an incredible race on our return to Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/P14dpRmDQo — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Course difficile pour Hamilton et Verstappen

Derrière, ce GP de Singapour a été beaucoup plus difficile pour Lewis Hamilton et Max Verstappen. Gêné par ses pneus durant toute la course, le pilote anglais sortira frustré d’un week-end qu’il avait commencé idéalement. Pour Verstappen, ce Grand Prix aura été long après un départ catastrophique. Même s’il finit 7ème, le champion du monde en titre n’aura pas grand chose à retenir de cet épisode à Singapour après cinq victoires consécutives. Le titre attendra !