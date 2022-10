Formule 1

F1 : Mercedes, Ferrari... La sortie fracassante de Verstappen

Publié le 2 octobre 2022 à 14h35 par Arnaud De Kanel

Depuis quelques jours, le bruit court que Red Bull aurait dépassé le plafond budgétaire imposé par la FIA. Immédiatement, Mercedes et Ferrari se sont empressés d'attaquer l'écurie autrichienne. Des sorties qui ont déplu à Christian Horner mais également à Max Verstappen qui a souhaité remettre les pendules à l'heure avec ses rivaux.

L'heure n'est pas à la rigolade pour Max Verstappen ce week-end à Singapour. Seulement 8ème des qualifications après un problème d'essence, les regards sont braqués sur lui car il pourrait s'assurer du titre de champion du monde de Formule 1 lors de ce Grand Prix. A cette pression est venue s'ajouter la polémique concernant la supposée entrave de Red Bull au plafond budgétaire imposé par la FIA. Mercedes et Ferrari ont attaqué l'écurie, Vertsappen a tenu à leur répondre sèchement.

F1 : Hamilton impliqué dans une improbable polémique, Il pousse un coup de gueule https://t.co/YBgJktf91t pic.twitter.com/OscKd1jn0o — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Il faut la fermer »

Raillé par les deux écuries rivales, Red Bull peut compter sur le soutien de son pilote Max Verstappen. « Je sais d’où vient la spéculation, donc pour moi ça va. Avec ce que j’entends de l’équipe, je suis confiant. Bien sûr, d’autres équipes ont commencé à en parler alors qu’elles n’avaient aucune information. Je trouve ça un peu bête. Mais bon ça vient d’Angleterre alors je ne suis pas surpris. Gardez juste votre bouche fermée. Il faut la fermer » a-t-il lâché dans des propos relayés par Nextgen-Auto . De son côté, Lewis Hamilton calme le jeu.

« Je ne m’y connais pas assez pour pouvoir faire un commentaire sensé »