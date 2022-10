Formule 1

Verstappen, Hamilton... Leclerc envoie un énorme message

Publié le 2 octobre 2022 à 08h35 par La rédaction

Ce samedi avait lieu les qualifications pour le Grand Prix de Singapour. C’est Charles Leclerc qui débutera la course en pole position. Auteur d’une erreur, le Monégasque s'est fait peur, mais est parvenu à conserver l'essentiel. Après la courlse, le pilote a affiché sa satisfaction lors de cette journée et vise la victoire ce dimanche.

C’est le grand retour du Grand Prix de Singapour après deux années d’absence. Ce samedi se déroulait les qualifications et c’est Charles Leclerc qui termine en pole devant Sergio Perez et Lewis Hamilton. Son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, débutera à la quatrième place. Le leader du championnat, Max Verstappen commencera la course à la huitième position. Juste après cette journée, le Monégasque a exprimé sa satisfaction de remporter les qualifications malgré un vendredi très compliqué. Et le pilote de chez Ferrari ne cache pas avoir eu peur à un certain moment.

« Je pensais qu'on n'aurait pas la pole »

Dans des propos relayés par l’ EQUIPE , Charles Leclerc a évoqué les quelques difficultés qu’il a eues au début de la journée. Il a avoué avoir eu peur de ne pas remporter les qualifications suite à son erreur produite. « Au début de Q3, on a vraiment eu du mal à choisir les pneus. J'ai fait une erreur dans mon dernier tour donc je pensais qu'on n'aurait pas la pole mais c'est passé juste comme il fallait. »

« Je suis très heureux avec le résultat du jour »