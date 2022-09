Formule 1

F1 : Face à une nouvelle polémique, Red Bull sort du silence

Publié le 1 octobre 2022 à 00h35 par Pierrick Levallet

Après avoir soumis ses comptes à la FIA, Red Bull fait les frais de certaines rumeurs concernant une violation du plafond budgétaire en 2021. L’écurie de Max Verstappen l’aurait dépassé d’environ 145M€ et pourrait être sanctionné d’une expulsion du championnat de F1. Christian Horner est donc intervenu pour défendre son équipe.

Afin de garantir un certain équilibre de la compétition en F1, la FIA a instauré un plafond budgétaire que les écuries ne doivent pas dépasser au cours d’une saison. Les différentes équipes ont soumis leurs comptes à la Fédération il y a de ça six mois. Et ce vendredi, certaines informations ont révélé que Red Bull avait dépassé le plafond d’environ 145M€ en 2021. Pour cette infraction, l’écurie de Max Verstappen pourrait être sanctionnée d’une simple amende mais aussi d’une expulsion pure et simple du championnat. Christian Horner est alors sorti du silence. Et il s’est dit plutôt confiant.

«Notre soumission était en dessous du plafond»

« Nous ne sommes certainement au courant d’aucune faille dans nos dépenses. Les comptes ont été soumis en mars, donc ça a été un long processus avec la FIA. Nous sommes dans ce processus au moment où nous parlons. Ils suivent à juste titre ce processus et je pense que la semaine prochaine, ils décerneront leurs certifications. Notre soumission était en dessous du plafond, et c’est à la FIA de suivre leur processus, ce qu’ils font actuellement » a expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous sommes confiants dans notre soumission»