Formule 1

F1 : Vettel tacle la FIA et ses nouvelles règles

Publié le 30 septembre 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il s’apprête à mettre fin à sa carrière en Formule 1, Sebastian Vettel n’est pas très satisfait des nouvelles règles de la FIA. L’Allemand estime la modification du règlement technique ne permet pas aux voitures de se dépasser plus facilement. Il a également regretté la mise en place du sprint, qui d’après lui n’est qu’un moyen de gagner plus d’argent.

Après 15 ans de carrière, Sebastian Vettel va bientôt faire ses adieux à la Formule 1. Le quadruple champion du monde a annoncé il y a quelques semaines qu’il arrêterait sa carrière à l’issue de cette saison, mais cela ne l’empêche pas d’avoir un avis bien tranché sur les nouvelles règles mises en place par la FIA. Cette année, le règlement technique a été modifié afin de permettre aux pilotes de se dépasser plus facilement. Pour l’Allemand, cela n’a rien changé, puisque dans le même temps l’effet d’aspiration a diminué.

F1 : Hamilton, Ferrari... Les moments forts du Grand Prix de Singapour https://t.co/clE72dxxS8 pic.twitter.com/wo4tQb2ViR — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence avec 2021 »

« Les nouvelles règles ont toujours été délicates, mais disons-le ainsi : cette année, le gros effort était de faire en sorte que les voitures puissent se dépasser et se suivre de beaucoup plus près. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence avec 2021. On se suit de plus près mais il y a moins de traînée, donc il faut être plus près pour doubler aussi », a confié Sebastian Vettel, des propos relayés par Motorsport.com .

« Un moyen de gagner plus d'argent »