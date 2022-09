Formule 1

F1 : Avant son départ d’Alpine, Alonso annonce la couleur

Publié le 29 septembre 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il lui reste six Grand Prix à disputer avec Alpine, Fernando Alonso ne compte pas lever le pied en cette fin de saison. Même s’il rejoindra Aston Martin dans quelques mois, l’Espagnol veut tout faire pour permettre à l’écurie française de conserver sa quatrième place au classement constructeur, qui compte 18 points d’avance sur McLaren.

Après deux saisons, Fernando Alonso s’apprête à quitter Alpine. Le pilote âgé de 41 ans rejoindra Aston Martin en 2023, où il prendra la succession de Sebastian Vettel. En attendant, l’Espagnol reste concentré sur ses objectifs avec l’écurie française. Il ne reste plus que six Grand Prix à disputer et l’avance d’Alpine au classement des constructeurs n’est pas très large. McLaren n’est qu’à 18 longueurs, Fernando Alonso et Esteban Ocon vont donc devoir encore marquer des points.

F1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son année catastrophique https://t.co/QcXYuOQM1v pic.twitter.com/aCIRkg9W0q — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Alpine, les « meilleurs des autres »

Pour le double champion du Monde, « la bataille durera jusqu’à la fin de la saison. Je le pensais déjà quand nous avions quelques points de déficit et le pense toujours maintenant alors que nous avons une avance de quelques points. Nous avons montré que lorsque nous avons un week-end propre, nous sommes les « meilleurs des autres » et nous poussons pour nous rapprocher des trois meilleures équipes », a confié Fernando Alonso, rapporte Nextgen-Auto .

« Nous avons essuyé un revers en Italie »