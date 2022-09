Formule 1

F1 : Ricciardo est prêt à prendre une décision fracassante

Publié le 28 septembre 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Alors que McLaren a décidé de faire d’Oscar Piastri le nouveau coéquipier de Lando Norris pour la saison prochaine, Daniel Ricciardo de son côté ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L’Australien est encore dans le flou et n’exclut aucune possibilité. S’il n’a pas d’options qui lui conviennent, il se dit prêt à prendre une année sabbatique.

Après deux années passées chez McLaren, Daniel Ricciardo s’en ira à l’issue de la saison. Il laissera sa place à un autre pilote australien, Oscar Piastri, choisi par l’écurie britannique afin d’évoluer aux côtés de Lando Norris à partir de 2023. Une décision logique au vu des performances de Daniel Ricciardo depuis son arrivée. Ce dernier n’a jamais réussi à s’adapter à sa voiture, souvent loin derrière son coéquipier, il totalise 19 points au classement constructeur, contre 88 pour Lando Norris.

Ricciardo dans le flou pour son avenir

Les places sont chères en Formule 1 et plusieurs équipes ont déjà annoncé leur binôme pour la saison prochaine. Daniel Ricciardo quant à lui est toujours dans le flou : « Quand je dis que je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas encore de contrat pour l'année prochaine. Est-ce que ça pourrait encore se faire ? Ça pourrait, je ne suis pas trop pris par l'année prochaine », a-t-il confié à ce sujet, des propos rapportés par Motorsport.com .

« Ça pourrait être une année d'absence »