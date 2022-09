Formule 1

Verstappen en patron sur les terres de Ferrari, Leclerc en échec

Publié le 11 septembre 2022

La 16e manche de cette saison de Formule 1 avait lieu ce dimanche à Monza, pour le Grand Prix d’Italie. Parti de la 7e place sur la grille de départ, Max Verstappen a une nouvelle fois su refaire son retard pour s’imposer. En pole position, Charles Leclerc a tenté, mais n’a pu s’imposer sur les terres de Ferrari et fini juste derrière le Néerlandais. Son coéquipier, Carlos Sainz, parti depuis la 18e position, a terminé 4e, entre les Mercedes de George Russell (3e) et Lewis Hamilton (5e).

Après Spa-Francorchamps et Zandvoort, la Formule 1 enchaînait un troisième Grand Prix consécutif ce week-end à Monza, pour le GP d’Italie. Premier après les qualifications et profitant de la pole position, Charles Leclerc espérait réitérer sa performance de 2019, où il s’était imposé sur ce circuit. Le Monégasque comptait bien profiter de la pénalité infligée à Max Verstappen, obligeant ce dernier à s’élancer depuis la 7e place sur la grille de départ. Mais le Néerlandais, comme souvent cette saison, a rapidement refait son retard, profitant notamment d’un très mauvais départ de Lando Norris.

Max Verstappen s'impose devant Charles Leclerc sur les terres de Ferrari après une fin de course sous safety car ! 🏆🇮🇹#ItalianGP pic.twitter.com/tkVTzemjEi — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 11, 2022

5e victoire consécutive pour Verstappen

Le pilote McLaren, troisième sur grille, s’est retrouvé à la 7e place dès les premiers instants de la course. Son coéquipier, Daniel Ricciardo, ainsi que Pierre Gasly et Fernando Alonso en ont profité, tout comme Max Verstappen. Ce dernier s’est très vite positionné derrière George Russell, deuxième à ce moment-là, avant de passer devant le pilote Mercedes. En tête de la course, Charles Leclerc a tenté de s’arrêter aux stands avant le Néerlandais, mais ce dernier a rapidement pris le contrôle des opérations. Alors que la voiture de sécurité a dû intervenir dans les derniers tours, après l’abandon de Daniel Ricciardo, la course n’a pas pu réellement reprendre et s’est conclue derrière la Safety Car. Toujours en tête à ce moment-là, Max Verstappen a donc pu s’imposer, pour la cinquième fois d'affilée, devant Charles Leclerc (2e) et George Russell (3e).

Gasly dans les points, Ocon 11e

Du côté des Français, Pierre Gasly, 5e au départ, a longtemps été bloqué derrière Daniel Ricciardo. Le pilote d’AlphaTauri n’a jamais su se défaire de l’Australien et finit 8e de ce Grand Prix. Journée compliquée pour Esteban Ocon et pour Alpine en général. Parti de la 14e position, le Français a fini à la limite des points, 11e derrière Guanuy Zhou. Fernando Alonso de son côté a été contraint d’abandonner au 31e tour. Mercedes peut s’estimer heureux et obtient tout de même un podium grâce à la 3e place de George Russell. Alors qu’il partait 19e, Lewis Hamilton a eu du mal à refaire son retard dans les premiers tours. Le Britannique a finalement trouvé son rythme, pour finir 5e, derrière Carlos Sainz (4e). L’Espagnol quant à lui a été très performant dès le début de la course, malgré sa position sur la grille (18e). À noter la très bonne première de Nyck de Vries, remplaçant d’Alex Albon ce week-end. Pour ses débuts en Formule 1, le jeune néerlandais a terminé dans les points (9e) et a été élu pilote du jour.

Le classement du GP des Pays-Bas

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Charles Leclerc (Ferrari) : +2.446

3 - George Russell (Mercedes) : +3.405

4 - Carlos Sainz (Ferrari) : +5.061

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) : +5.380

6 - Sergio Perez (Red Bull) : +6.091

7 - Lando Norris (McLaren) : +6.207

8 - Pierre Gasly (AlphaTauri) : +6.396

9 - Nyck de Vries (Williams) : +7.122

10 - Guanuy Zhou (Alpha Romeo) : +7.910

11 - Esteban Ocon (Alpine) : +8.323

12 - Mick Schumacher (Haas) : +8.549

13 - Valtteri Bottas (Alpha Romero) : +1 tour

14 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1 tour

15 - Nicholas Latifi (Williams) : +1 tour

16 - Kevin Magnussen (Haas) : + 1 tour

17 - Daniel Ricciardo (McLaren) : abandon (46e tour)

18 - Lance Stroll (Aston Martin) : abandon (40e tour).

19 - Fernando Alonso (Alpine) : abandon (31e tour)

20 - Sebastian Vettel (Aston Martin) : abandon (10e tour)