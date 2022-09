Formule 1

Leclerc s’offre Verstappen, terrible nouvelle pour Hamilton

Publié le 10 septembre 2022 à 17h57 par Pierrick Levallet mis à jour le 10 septembre 2022 à 17h57

Ce samedi, les pilotes se sont départagés les places sur la grille de départ pendant les qualifications à Monza. Et c’est Charles Leclerc qui a signé la pole position, devant Max Verstappen. Par ailleurs, la grille de départ devrait connaître d’importants changements ce dimanche. Plusieurs pilotes, dont Lewis Hamilton, ont écopé de lourdes pénalités pour des modification effectuées sur leurs monoplaces.

Pour le seizième acte de cette saison de F1, les pilotes concourront sur la piste de Monza en Italie. Disposant d’une avance considérable sur les deuxièmes ex-aequo Charles Leclerc et Sergio Pérez, Max Verstappen a pris le large après sa victoire sur ses terres à Zandvoort aux Pays-Bas. Toutefois, la tâche devrait être plus compliquée pour le pilote de Red Bull ce dimanche. S’il a tout donné lors des qualifications ce samedi, Max Verstappen n’a rien pu faire face à la vitesse de son rival Charles Leclerc. Le pilote de 24 ans devra donc sortir le grand jeu s’il veut décrocher une nouvelle victoire et se rapprocher un peu plus de son deuxième titre de champion du monde.

F1 - EL3 : Verstappen frappe fort devant Leclerc, Mercedes au plus mal https://t.co/6EHfTXNWtB pic.twitter.com/M41hHluaeQ — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Leclerc en pole position

À Monza, c’est bien le pilote de Ferrari qui s’élancera de la première place. Le Monégasque a signé la pole position, devant Max Verstappen et son coéquipier Carlos Sainz Jr. Sergio Pérez, lui, a réalisé le quatrième meilleur temps de la Q3 et devance les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Viennent ensuite les McLaren avec Lando Norris et Daniel Ricciardo. Un Français s’est hissé dans le top 10 puisque Pierre Gasly a devancé Fernando Alonso en réalisant le neuvième meilleur tour pendant la Q3. À noter la première participation du jeune Nyck De Vries à Grand Prix, qui remplacera Alexander Albon ce dimanche. Toutefois, de nombreuses pénalités vont venir affecter les résultats de ces qualifications. La grille de départ va donc connaître d’importants changements à Monza, ce qui pourrait aider Charles Leclerc.

La grille de départ va être chamboulée

Si Max Verstappen a décroché la deuxième place lors de ces qualifications, le Néerlandais ne va cependant pas partir de la première ligne. Le Néerlandais a écopé d’une pénalité de cinq places pour avoir changé le moteur de sa monoplace. Le pilote de Red Bull partira donc hors du top 5, laissant Charles Leclerc avec un avantage significatif à Monza. Esteban Ocon subira la même sanction pour les mêmes changements effectués sur sa monoplace. Sergio Pérez, quant à lui, écopera d’une pénalité de 10 places. En revanche, Lewis Hamilton partira en fond de grille, tout comme Carlos Sainz Jr et Yuki Tsunoda. Cela devrait donc arranger les affaires de Mick Schumacher et Kevin Magnussen, qui devraient s’élancer plus haut que prévu sur la grille malgré leur pénalité de 15 places. En revanche, Valtteri Bottas reculera un peu puisqu’il devait aussi écoper d’une sanction de 15 positions.

Le résultat des qualifications

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

4- Sergio Pérez (Red Bull)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- George Russell (Mercedes)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Daniel Ricciardo (McLaren)

9- Pierre Gasly (AlphaTauri)

10- Fernando Alonso (Alpine)

11- Esteban Ocon (Alpine)

12- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13- Nyck De Vries (Williams)

14- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- Sebastian Vettel (Aston Martin)

18- Lance Stroll (Aston Martin)

19- Kevin Magnussen (Haas)

20- Mick Schumacher (Haas)