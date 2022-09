Formule 1

F1 : Ferrari, Leclerc... Verstappen en remet une couche

Publié le 9 septembre 2022 à 13h35 par La rédaction

Max Verstappen aborde le Grand Prix d'Italie de la meilleure des manières. Le Néerlandais l'a emporté chez lui aux Pays-Bas le week-end dernier et compte désormais 109 points d'avance sur son rival Charles Leclerc. Il se réjouit de cet écart, permis d'après lui par des meilleures stratégies chez Red Bull et un meilleur rythme de sa monoplace.

Les pilotes ont rendez-vous à Monza ce week-end afin d'y disputer le 16e Grand Prix de la saison. Charles Leclerc et Ferrari évolueront à domicile et tenteront de se racheter après les déconvenues des semaines passées. En face, c'est un Max Verstappen en pleine confiance qui tentera de triompher en Italie. Le Néerlandais compte désormais 109 longueurs d'avance sur son rival monégasque. Mais à Monza, Ferrari est capable de se transcender et Verstappen n'aborde pas cette échéance aussi sereinement que d'habitude. Malgré les excellentes performances de sa monoplace, il ne considère pas que le championnat du monde soit plié. Néanmoins, il est bien conscient de la supériorité de son écurie notamment sur le plan stratégique.

F1 : Hamilton envoie un message fort à Bottas https://t.co/dKTYCGTn2y pic.twitter.com/msmrs6qvOs — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

« Nous avons pris de l'avance en raison de la stratégie »

Max Verstappen le sait, sa monoplace et son écurie Red Bull ont repris l'ascendant sur Ferrari. « Au début de l’année, sur un tour, nous n’avions tout simplement pas le rythme et nous devions vraiment tout mettre en place pour pouvoir gagner des courses. Aussi, je pense que certaines courses, en raison de la stratégie et d’autres choses, nous avons pris de l’avance, mais pas sur le rythme pur. Cela explique un peu pourquoi nous avons moins de pole positions mais pour l’instant plus de victoires » constate le leader du championnat du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« C’était encore serré il y a une ou deux courses »

Le champion en titre ne s'était pas encore bien rendu compte de l'avance qu'il disposait sur Charles Leclerc. Après sa nouvelle victoire le week-end dernier, il possède une avance confortable qui ne reflète pas selon lui le bras de fer que lui propose son concurrent direct. « Pour être honnête, pour moi, c’était encore serré il y a encore une ou deux courses, je dirais. A Spa non, mais jusque-là c’était toujours très serré et c’était toujours une question de savoir si on allait gagner ou si on allait être deuxième » déclare Verstappen.

« Il y a toujours du stress »