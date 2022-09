Formule 1

F1 : Verstappen pousse un coup de gueule, il réclame des sanctions

Publié le 8 septembre 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas, Red Bull a connu un excellent week-end puisque c’est Max Verstappen qui s’est imposé. De quoi permettre au Néerlandais d’accentuer son avance au championnat du monde et de se rapprocher d’un deuxième titre consécutif. Pour autant, en marge de ce Grand Prix, une polémique a éclaté et Verstappen n’a pas hésité à monter au créneau.

Encore une victoire pour Max Verstappen. A domicile, le Néerlandais était porté par des milliers de fans. Une vague orange qui a vibré devant le succès du pilote Red Bull lors du Grand Prix des Pays-Bas. Un succès qui n’a toutefois pas empêché les critiques. En effet, suite à l’abandon de Yuki Tsunoda qui a favorisé Verstappen grâce à l’intervention de la safety car virtuelle, Hannah Schmitz, la stratégiste de Red Bull, a été prise pour cible de nombreuses critiques, certains criant alors au complot. Il n’en fallait pas plus pour que Verstappen monte au créneau pour la défendre. Le champion du monde a alors poussé un coup de gueule contre les réseaux sociaux, réclamant au passage des sanctions.

« Ces incidents ne devraient même pas se produire »

« Ce n’est pas correct et je suis content que nous ayons publié ce communiqué pour régler la chose, c’est ainsi que ça doit se faire. Mais ces incidents ne devraient même pas se produire et penser à ce genre de choses est ridicule à la base. Comment peut-on penser que c’est possible dans ce sport ? Ça me dépasse que l’on puisse se mettre à détester certaines personnes. Bien sûr, ce qui est arrivé est terrible, mais Hannah est une personne forte qui sait ce qu’elle fait », a expliqué Verstappen, rapporté par NextGen Auto .

« Elle ne doit pas y accorder trop d’attention »

Le pilote Red Bull a ensuite ajouté à propos d’Hannah Schmitz : « Je ne pense pas qu’elle sera présente ce weekend, mais il est certain que je lui en parlerai lorsque je la verrai. Elle ne doit pas y accorder trop d’attention de toute façon car ces personnes là ne le méritent pas ».

« Il doit y avoir plus de contrôle vis-à-vis des messages haineux »