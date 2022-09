Formule 1

F1 - GP d’Italie : Gasly rêve d’un nouvel exploit

Publié le 7 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Après les Pays-Bas, les pilotes de Formule 1 ont rendez-vous ce week-end en Italie pour le Grand Prix de Monza. Forcément, Ferrari aura à coeur de réussir à domicile, mais certains regards se tourneront également vers Pierre Gasly, vainqueur de l’autre côté des Alpes en 2020. Et bien que son AlphaTauri est loin des meilleures monoplaces, le pilote français veut croire à un nouvel exploit du côté de Monza.

Bien que Max Verstappen soit largement en tête du championnat du monde, la saison de Formule 1 est encore loin d’être terminée. Et pour le prochain Grand Prix, les pilotes ont rendez-vous en Italie pour le Grand Prix de Monza. A domicile, Ferrari tentera de relever la tête et d’oublier les derniers couacs, notamment ce qui est arrivé aux Pays-Bas. Et si un Français brillait également de l’autre côté des Alpes ? C’était ce qui était arrivé en 2020 avec la victoire de Pierre Gasly. Au volant de son AlphaTauri, il avait surpris tout le monde pour s’adjuger sa première victoire en F1. Peut-il alors réitérer le même exploit en 2022 ? Gasly veut en tout cas y croire…

« Cela démontre que tout est possible en Formule 1 ! »

Quelques jours avant de retrouver ce Grand Prix de Monza, Pierre Gasly s’est confié dans des propos rapportés par NextGen Auto . Et malgré les performances en deçà de son AlphaTauri, le Français espère encore pouvoir créer la surprise et gagner : « Avec ces nouvelles voitures, nous avons vu depuis le début de l’année que certaines situations étaient plus simples à gérer, d’autres moins, mais dans l’ensemble il a été plus facile de dépasser et je ne vois donc pas pourquoi ce ne serait pas le cas à Monza. Nous serons en mesure de nous suivre de plus près mais il y aura moins d’effet d’aspiration, il sera donc intéressant de voir comment ça se passe. J’ai gagné à Monza en partant 10e sur la grille et cela démontre que tout est possible en Formule 1 ! ».

« J’aborde cette dernière course en Europe avec un bon état d’esprit »

Toujours concernant ce futur Grand Prix de Monza, Pierre Gasly a également ajouté : « Zandvoort a été un weekend difficile. Nous avons effectué des progrès sur la voiture pour les qualifications, mais en course je ne parvenais pas à tenir le rythme de nos adversaires habituels, surtout après avoir perdu une place au départ et évolué dans le trafic. Cependant, nous avons appris des leçons utiles et j’aborde cette dernière course en Europe avec un bon état d’esprit. Monza est assez proche de chez moi et, pour tout le reste de ma carrière, ce circuit sera toujours très, très spécial. Il y a toujours des sensations différentes là-bas, et pas seulement parce qu’il s’agit de la course à domicile de l’équipe. L’énergie et l’ambiance y sont incroyables pour nous tous ».

« Il y a toujours des opportunités »