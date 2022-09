Formule 1

F1 - GP d'Italie : Carlos Sainz veut en découdre après la déroute

Publié le 7 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Carlos Sainz a vécu une véritable mésaventure lors du Grand Prix des Pays-Bas dimanche dernier. L'Espagnol était en troisième position lorsqu'il s'arrête dans la voie des stands pour chausser de nouveaux pneumatiques. Les mécaniciens ayant oublié la quatrième roue du carrosse, entraineront la dégringolade de Sainz qui terminera en huitième position. A l'aube de prendre part au Grand Prix de Monza, il se veut optimiste.

La Scuderia Ferrari aura l'occasion de se racheter ce week-end devant ses supporters. En effet, après les multiples erreurs de stratégies de l'écurie, la Formule 1 fait escale sur les terres de Ferrari, au mythique circuit de Monza. Charles Leclerc et Carlos Sainz auront le public dans leurs poches et aspirent à briller après les dernières déconvenues. Carlos Sainz est optimiste est entend renouer avec la victoire.

« Monza va être un week-end incroyable »

De retour en terre italienne, Carlos Sainz promet un sacré week-end. « Dieu merci, je suis la Formule 1 depuis 15 ans, et j’ai été éduqué en la voyant et en voyant comment elle fonctionne, donc je suis totalement à l’aise avec ça, et c’est pourquoi peut-être je suis si détendu après une course, quand quelque chose de grand se produit, parce que je sais que ça vient et j’essaie de rester discret. Mais oui, Monza va être un week-end incroyable. Avoir tout le monde là-bas, le public au complet, se battre avec une Ferrari compétitive, je pense que c’est le meilleur scénario possible que vous puissiez avoir en tant que pilote de course. Et je tiens à profiter et prendre du plaisir parce qu’il y a beaucoup de choses à faire » explique-t-il dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il y a toujours une pression supplémentaire »

Carlos Sainz n'est pas effrayé par la pression de figurer du mieux possible sur les courbes de Monza et sait qu'il sera très attendu. « Il y a toujours des engagements médias, des événements supplémentaires, une pression supplémentaire que parfois, peut-être, ne vous permet pas d’ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe réellement. Je vais courir pour Ferrari à Monza dans une voiture compétitive, donc je vais en profiter et ce sera mon objectif » déclare le pilote Ferrari.

« Nous savons qu’ils vont être forts là-bas »