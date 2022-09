Formule 1

Après l'incroyable fiasco, Ferrari envoie un terrible message

Publié le 5 septembre 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Loin d'être irréprochable lors de la première partie de saison, Ferrari a, une nouvelle fois, cafouillé lors du Grand Prix des Pays-Bas. Alors en troisième position, Carlos Sainz Jr a reculé de plusieurs positions en raison d'un souci d'organisation. Après cette course, Mattia Binotto s'est prononcé sur ce fait de course, mais également sur la qualité de la monoplace.

Ferrari s'est tiré une nouvelle balle dans le pied ce dimanche. Loin d'être irréprochable en début de saison, la Scuderia a commis une nouvelle erreur, non pas avec Charles Leclerc, mais avec Carlos Sainz Jr. Alors en troisième position, l'Espagnol avait décidé de rentrer aux stands afin de changer ses pneus. Mais mal organisée, la formation a oublié l'un des pneus de rechange. Conséquence immédiate : Carlos Sainz Jr a reculé à la onzième place après un arrêt qui aura duré 12 secondes. Finalement huitième de ce Grand Prix des Pays-Bas, le pilote a laissé de précieux points en route. Pour ne rien arranger, il a écopé d'une pénalité de cinq secondes en raison d'un unsafe release. Ce dernier s'est rendu d'une sortie dangereuse de la voie des stands, manquant de percuter Fernando Alonso. « On peut appeler cela un appel tardif aux stands... Et on a fait une erreur, car il fallait clairement attendre. [...] Pour moi, ce n'était pas une sortie de stand dangereuse. On va voir ce que dit la FIA. On a perdu beaucoup de temps dans les stands, sur les arrêts, et j'ai dû me battre avec des voitures avec lesquelles je ne me bats pas d'habitude » a déclaré Carlos Sainz Jr.





🎙️ "Oh la blague..."



Arrêt catastrophique chez Ferrari qui n'avait pas préparé de pneus à l'arrivée de Carlos Sainz ! 😳🛞#DutchGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/cW01ToGTlU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 4, 2022

Ferrari justifie l'arrêt catastrophique de Sainz Jr

Responsable de FerrarI, Mattia Binotto a été questionné par Sky Sports sur ce nouveau couac. « Il y a eu une décision tardive pour le faire venir et quand il s'est arrêté, le pneu arrière gauche n'était pas prêt. Carlos a perdu environ neuf secondes et donc plusieurs positions. Il a rejoint la piste en onzième position, après quoi il a bien remonté jusqu'à la sixième place » a justifié le manager italo-suisse après ce Grand Prix.

Une pénalité pour Carlos Sainz Jr

Le responsable est également revenu sur la pénalité infligée à Carlos Sainz Jr. « Pendant la période de la voiture de sécurité, après l'arrêt de Bottas, Carlos a de nouveau sauté aux stands pour les pneus 'tendre', prévoyant d'attaquer jusqu'au bout. Alors qu'il repartait, il a dû ralentir pour éviter des membres du pit crew McLaren devant lui. La F1-75 se déplaçait lentement, et lorsque Fernando Alonso est arrivé derrière Carlos, il a dû ralentir pour ne pas heurter la Ferrari. Cet incident a été sévèrement considéré comme une libération dangereuse et Carlos a donc reçu une pénalité de cinq secondes » a lâché Binotto.

« La vitesse de la voiture n'était pas géniale »