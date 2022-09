Formule 1

F1 : Verstappen, Leclerc...Les enjeux du Grand-Prix

Publié le 4 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 fait escale aux Pays-Bas après avoir repris en Belgique une semaine plus tôt, ce Grand Prix s'annonce alléchant. Max Verstappen partira en pole position sous les yeux ébahis de ses supporters, tandis que Charles Leclerc s'élancera juste derrière. De leurs côtés, les Français peuvent espérer entrer dans les points.

La bataille tant attendue entre Max Verstappen et Charles Leclerc pourrait prendre un autre tournant ce week-end. Possédant une avance considérable au classement des pilotes, le Néerlandais s'élancera en pole position devant ses supporters sur le circuit de Zandvoort. En feu, le public batave va pousser son pilote afin qu'il rallie la ligne d'arrivée en tête. Nos Français peuvent quant à eux rentrer dans les points, alors qu'ils s'élanceront en onzième et douzième position sur la grille de départ.

F1 : Dans la tourmente après la polémique Piastri, McLaren répond à Alpine https://t.co/SwBZGt6pat pic.twitter.com/CKR1HheShk — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Verstappen en pole, Leclerc juste derrière

Alors que Max Verstappen s'élancera en pole position ce dimanche après-midi, il pourrait encore accroître son avance sur son principal concurrent Charles Leclerc. Dans un public chauffé à bloc pour Max Verstappen, la pression sera sur les épaules du pilote Red Bull. Fort de ses 98 longueurs d'avance sur Charles Leclerc, Verstappen aura l'occasion d'anéantir le peu de suspens qu'il reste encore pour cette saison. Au volant d'une véritable fusée depuis la trêve estivale, le pilote et son écurie n'ont jamais paru aussi forts. Après plusieurs désillusions, Charles Leclerc devra batailler pour repasser devant Sergio Perez au classement des pilotes. Il compte d'ailleurs gâcher la fête avec son écurie Ferrari et renouer avec la victoire en Formule 1. « Nous avons une idée de ce qui s’est passé à Spa, mais ici, aux Pays-Bas, ce sera totalement différent. Nous voulons gagner chez Max, puis chez nous. Nous nous affrontons course par course. Nous sommes chez Max, dans sa maison, il y aura beaucoup d'oranges dans les tribunes, la semaine suivante j’espère qu’il y aura beaucoup de rouge dans les tribunes. Mais dans tous les cas, je regarderai la piste, pas les tribunes. » Impuissant face à la supériorité des monoplaces Red Bull et Ferrari, Lewis Hamilton partira en quatrième position sur la grille de départ.

Les Français peuvent se racheter

Après des qualifications en demi-teinte, Pierre Gasly et Esteban Ocon partiront l'un derrière l'autre. Onzième et douzième au départ, les deux tricolores auront l'occasion de rentrer dans les points. Alpine pourrait accroître son avance sur McLaren au classement des constructeurs car Fernando Alonso s'élancera juste derrière son futur ex-coéquipier Esteban Ocon, là ou Lando Norris partira en septième position et que le malheureux Daniel Ricciardo débutera en fond de grille, à la 18ème place.

La grille de départ

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Carlos Sainz (Ferrari)

4- Lewis Hamilton (Mercedes)

5- Sergio Perez (Red Bull)

6- George Russell (Mercedes)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Mick Schumacher (Haas)

9- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10- Lance Stroll (Aston Martin)

11- Pierre Gasly (AlphaTauri)

12- Esteban Ocon (Alpine)

13- Fernando Alonso (Alpine)

14- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15- Alexander Albon (Williams)

16- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Daniel Ricciardo (McLaren)

19- Sebastian Vettel (Aston Martin)

20- Nicholas Latifi (Williams)