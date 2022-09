Formule 1

F1 : Alpine, Piastri… McLaren monte au créneau

Publié le 3 septembre 2022 à 08h35 par Hugo Chirossel

McLaren a eu gain de cause dans son litige qui l’opposait à Alpine en ce qui concerne Oscar Piastri. Un dossier qui a fait réagir le monde de la Formule 1. Plusieurs patrons d’autres équipes ont critiqué les actions du pilote australien. L’écurie britannique a organisé une conférence de presse ce vendredi et a tenu à mettre les choses au clair.

Après plusieurs semaines d’attente, le feuilleton Oscar Piastri a rendu son verdict. Le CRB (Contract Recognition Board) de la FIA a tranché et a donné raison à McLaren : « le Tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par la Commission est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri en date du 4 juillet 2022. M. Piastri a le droit de piloter pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2024 . » Le jeune pilote australien sera donc aux côtés de Lando Norris la saison prochaine, mais beaucoup de patron d’autres écuries ont fustigé les actions d’Oscar Piastri.

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊Full story. ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) September 2, 2022

McLaren monte au créneau pour Piastri

Alors que se déroule ce week-end le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, McLaren a tenu une conférence de presse afin de s’expliquer et de répondre aux nombreuses critiques. « Concernant les commentaires que nous avons vus des autres parties, ce n’est pas à nous de commenter. Pour nous, pour être honnête, c’était assez simple », a commencé par déclarer Andreas Seidl, patron de McLaren. « Il y a deux choses que vous devez avoir en place si vous voulez qu’un pilote conduise pour vous en Formule 1, c’est un contrat et une inscription auprès du comité de reconnaissance des contrats. C’est ce que nous avons mis en place en juillet et donc notre plan était clair. L’autre équipe n’avait rien de tout ça et cela a été reconnu. »

« Je pense que certains de ces commentaires étaient donc inappropriés »

Andres Seidl a poursuivi : « je suis un peu surpris par certains des commentaires que j’ai lus de la part de personnes qui n’avaient aucune connaissance détaillée de ce qui se passait réellement. Je pense que certains de ces commentaires étaient donc inappropriés, pas justes et ne respectaient tout simplement pas ce qui se passait. Si j’observe une telle situation ailleurs sans savoir ce qui s’est passé, oui juste d’un seul côté, j’essaie d’éviter de faire des commentaires à ce sujet, c’est important de le mentionner également afin de protéger Oscar qui est accusé à tort . »

