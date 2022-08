Formule 1

Alpine, McLaren… l’avenir d’Oscar Piastri toujours dans le flou

Publié le 30 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'Alpine et McLaren perdront chacun un pilote à l’issue de la saison, les deux écuries auraient un accord avec Oscar Piastri. Alors que de l’équipe française, on cherche à remplacer Fernando Alonso par l’Australien, du côté des Britanniques, c’est le successeur de Daniel Ricciardo qui est attendu. Ce lundi, le CRB s’est réuni avec Alpine et McLaren pour étudier l’affaire des contrats d’Oscar Piastri, et la décision sera prise d’ici quelques jours.

Ce lundi, le CRB (Contract Recognition Board) s’est réuni avec Alpine et McLaren pour étudier l’affaire des contrats d’Oscar Piastri. L’écurie française affirme que le pilote qu’elle a formé à un contrat valide pour 2023, et même 2024, tandis que du côté de l’équipe britannique, on a joué la carte du fait que le contrat du pilote australien ne comporte pas l’indication ferme qu’il sera dans un baquet de titulaire en 2023.

«Je pense que le CRB prendra un certain temps pour délibérer»

Alors que les deux contrats proposés à Oscar Piastri sont valides, la décision du CRB sera prise dans quelques jours. Un choix compréhensible pour le directeur d’Alpine, Otmar Szafnauer, comme il l’indique dans des propos relayés par MotorSport . « Je pense que le CRB prendra un certain temps pour délibérer - pas beaucoup, mais quelques jours - et probablement d’ici la fin de la semaine, quand nous arriverons à Zandvoort, nous le saurons. Nous n’avons pas commencé les pourparlers ce week-end, mais nous avons une liste au cas où, et bien sûr, après avoir obtenu le verdict, nous entamerons sérieusement des discussions. »

«Nous avons plusieurs plans»

Du côté de McLaren, le directeur de l’écurie, Zak Brown, ne souhaite pas se prononcer sur la décision du CRB et ajoute que l’équipe a plusieurs options au cas où. « Nous avons plusieurs plans. Il y a eu une réunion du CRB - je pense que nous serons mieux placés pour la commenter après le résultat. Nous avons une variété d’options et bien sûr, le pilote en question est clairement l’une d’entre elles, sinon nous ne serions pas à cette réunion ! Voyons juste comment ça se passe et ensuite, nous avancerons à partir de là. »

