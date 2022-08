Formule 1

F1 : Après son annonce surprise, Fernando Alonso passe aux aveux

Publié le 25 août 2022 à 22h35 par Arthur Montagne

Ce week-end, la Formule 1 fait son retour après un mois de trêve estivale. Le paddock est donc présent à Spa et un pilote était particulièrement attendu à savoir Fernando Alonso. Quelques semaines après avoir annoncé qu'il quittait Alpine pour Aston Martin, le double champion du monde a mis les choses au clair.

Alors que tout le monde s'attendait à vivre une période de mercato assez calme en Formule 1, Fernando Alonso en a décidé autrement. En effet, le pilote espagnol semblait se diriger vers une prolongation chez Alpine, mais comme à sa son habitude, il a pris tout le monde de court. Et pour cause, le double champion du monde a décidé de répondre positivement à l'offre d'Aston Martin qui cherchait un remplaçant à Sebastian Vettel. Et le choix de Fernando Alonso n'a pas manqué d'être commenté, tout comme le timing de l'annonce. Mais l'Espagnol assure qu'Alpine était au courant de sa décision.

Chez Alpine, tout le monde savait pour Alonso, sauf Szafnauer

« Toutes les personnes impliquées dans les négociations avec Alpine, comme Laurent (Rossi) ou Luca de Meo, ont été informées avant la publication du communiqué. Peut-être qu’Otmar (Szafnauer) n’était pas au courant, mais il n’était pas non plus impliqué dans la négociation de la reconduction du contrat. Il semble que personne dans l’équipe ne l’ait appelé pour le lui dire », explique Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Dans la foulée, l'Espagnol confirme avoir prévenu ses deux principaux patrons : « C’est vrai, Otmar ne savait probablement rien. Mais j’ai informé le président, Luca de Meo, Laurent Rossi, mes mécaniciens, mon équipe. Toutes les personnes impliquées dans les négociations étaient au courant avant l’annonce. Otmar n’était pas dans les négociations, peut-être que Luca de Meo ou Laurent Rossi ne lui ont pas dit. Mais tout le monde le savait, y compris mes mécaniciens . »

Alonso assure qu'il n'a pas agit contre Alpine

Néanmoins, une rumeur a circulé dans le paddock selon laquelle Fernando Alonso, son agent Flavio Briatore et Mark Weeber, qui gère la carrière d'Oscar Piastri, auraient mené une conspiration afin de mettre Alpine dans une situation délicate. L'idée aurait été pour Fernando Alonso d'annoncer son départ au pire moment alors qu'Oscar Piastri s'était engagé avec McLaren. « Il est difficile de faire des commentaires. Je pense que nous avons tous été assez surpris ici », se défend toutefois Fernando Alonso qui s'explique : « J’ai lu ça, mais je n’ai pas aimé lire toutes ces choses à propos d’une conspiration. J’ai pris ma décision et je l’ai expliquée. Aston m’a appelé quand Sebastian a pris sa retraite, mais s’il n’avait pas pris sa retraite, ce transfert n’aurait pas eu lieu . ».

«Ce qui s’est passé ensuite, avec Oscar, est complètement indépendant»