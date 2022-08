Formule 1

F1 : Avant son départ, Alonso veut profiter

Alors qu'il rejoindra l'écurie Aston Martin à l'issue de la saison, Fernando Alonso compte bien profiter de ses derniers moments chez Alpine. Il souhaite notamment poursuivre la lutte face à McLaren au classement des constructeurs. Le pilote espagnol se réjouit d'ailleurs de la reprise du championnat du monde ce week-end à Spa.

Fernando Alonso quittera Alpine pour rejoindre Aston Martin à la fin de la saison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il compte délaisser la fin de saison. Le pilote espagnol est déterminé à aider son écurie afin de devancer McLaren au classement des constructeurs. Il veut profiter de ses derniers instants dans la monoplace française qu'il pilotera ce week-end après un mois de trêve estivale, à l'occasion du Grand Prix de Belgique sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps.

«Je veux profiter du reste de cette saison avec Alpine »

Malgré l'officialisation de son départ du côté d'Aston Martin, Fernando Alonso reste concentré sur les objectifs d'Alpine et veut avant tout profiter de sa monoplace actuelle. « Je veux profiter du reste de cette saison avec Alpine après une première moitié d’année solide. Nous avons encore beaucoup à réaliser ensemble, et je vais pousser fort jusqu’à la dernière course à Abu Dhabi. Notre objectif est de terminer à la quatrième place du classement Constructeurs, et je pense que nous allons devoir pour cela nous battre avec McLaren pour le reste de la saison. Nous avons pu bénéficier d’un plan de développement intense au cours de la première moitié de l’année et avons régulièrement dépassé nos plus proches rivaux sur la piste lors des dernières courses. Nous devons conserver ce rythme de développement soutenu au sein de nos deux usines si nous voulons conserver notre position » promet Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Les courses nous manquent »

La Formule 1 a pris sa traditionnelle pause durant l'été. Cela permet aux pilotes de récupérer, mais cette absence de course n'est pas évidente à gérer. « Les courses nous manquent à tous pendant le mois d’août, mais cette période de repos pour recharger les batteries est nécessaire. Après 20 ans au sommet du sport automobile, j’ai appris que le temps passé à récupérer est primordial, surtout pendant une année aussi chargée. Maintenant que nous disputons plus de vingt courses dans une saison, il est encore plus important de maximiser son temps de récupération. Mais il est important de garder une certaine routine au niveau des exercices, car une fois que nous reprenons la compétition, ça ne s’arrête plus jusqu’en décembre » admet le pilote Alpine.

