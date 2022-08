Formule 1

GP de Belgique : Les succès historiques de Michael Schumacher à Spa

Publié le 24 août 2022 à 12h35 par La rédaction

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end à Spa, en Belgique. Un moment forcément spécial pour Mick Schumacher, ce circuit ayant une signification particulière pour sa famille. C’est là-bas que son père, Michael Schumacher, a débuté sa carrière. C’est également un circuit qui lui a souvent réussi et sur lequel il détient de nombreux records. L’occasion de faire un retour sur ses plus grands exploits lors du Grand Prix de Belgique.

Après la trêve estivale, la Formule 1 fait son retour ce week-end à Spa. Un peu plus de 30 ans après les débuts de son père sur ce circuit, le Grand Prix de Belgique a forcément une saveur particulière pour Mick Schumacher. « Spa est un circuit historique en lui-même mais, bien sûr, c’est aussi un lieu très spécial pour ma famille ainsi que pour moi, car j’y ai réalisé quelques bonnes courses ici comme en 2018 par exemple, mais aussi connu certaines des pires. Ça reste néanmoins le circuit le plus spécial pour nous tous », a-t-il confié, des propos rapportés par Nexten-Auto . En effet, en 1991, Spa a été le témoin des débuts d’une des légendes de ce sport : Michael Schumacher.

F1 : Red Bull et Verstappen régalent, Ferrari met la pression https://t.co/U6iaahY90W pic.twitter.com/DK7dH3ULOV — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Sa première victoire en Formule 1

Après la suspension de Bertrand Gachot, pour avoir vaporisé du poivre de Cayenne au visage d’un conducteur de taxi londonnien, l’écurie F1 Jordan fait appel au jeune pilote allemand alors âgé de 22 ans. Bertrand Gachot écopera de 18 mois de prison, l’usage de ce spray étant illégal en Angleterre. Septième après la séance de qualification, Michael Schumacher doit abandonner dès le début de la course. Cela ne conditionnera pas l’histoire entre lui et le Grand Prix de Belgique. En effet, c’est sur ce circuit qu’il remporte la première course de sa carrière, un an après ses débuts. Qualifié à la troisième position derrière Nigel Mansell et Ayton Senna, Michael Schumacher parvient à remporter la course grâce à un changement de pneumatique audacieux lors du 30e tour.

2004, son dernier titre

Ce circuit a également été le théâtre de son dernier sacre de champion du monde. Le 29 août 2004, l’Allemand parvient à accrocher une deuxième place, juste derrière Kimi Räikkönen. Un résultat suffisant pour lui permettre de remporter le septième titre de sa carrière en Formule 1. Une performance historique qui fait alors de lui le pilote le plus titré de l’histoire, désormais rejoint par Lewis Hamilton. Quand bien même, Michael Schumacher reste à ce jour celui qui a remporté le plus de victoire à Spa, avec 6 succès sur l’ensemble de sa carrière. Il devance ainsi Ayrton Senna (5) ou bien Jim Clark (4).

De nombreux records

Le Grand Prix de Belgique a souvent été l’occasion de célébrer pour le pilote allemand. En 2011, il y fêtait ses 20 ans de carrière, alors qu’un an plus tard, pour sa dernière à Spa, il atteignait les 300 départs en Formule 1. Au-delà de son nombre de victoires sur ce circuit, Michael Schumacher détient également le record de podiums (9), du nombre de tours en tête (259) et du nombre de tours parcourus (602). C’est désormais à son fils d’écrire sa propre histoire ici, même s’il sera difficile pour lui, au volant de sa Haas, d’aller chercher les pilotes Red Bull, Ferrari ou bien Mercedes.