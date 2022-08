Formule 1

F1 : Verstappen, Leclerc… Un gros clash est annoncé

Publié le 22 août 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Si Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont affrontés dans un duel parfois au bord du règlement la saison dernière, le Néerlandais vit un exercice plus tranquille dans sa lutte avec Charles Leclerc. Pour autant, Nico Rosberg, champion du monde en 2016, est « prêt à parier sa maison » que cette bonne ambiance ne durera pas.

La saison dernière, la Formule 1 a été au sommet de son art. En lice pour obtenir un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton devait venir à bout de Max Verstappen, sérieux concurrent pour le sacre mondial. En tête pendant un très long moment, le Néerlandais s’est fait rattraper à une course de la fin. A Abu Dhabi, Lewis Hamilton a longtemps pensé obtenir son huitième titre et dépasser Michael Schumacher, avant de se faire doubler dans l’ultime tour suite à une safety car. Une fin en apothéose qui est venue boucler une saison pleine de tensions entre les deux hommes.

Après Hamilton, Verstappen lutte avec Leclerc

Si les tensions se sont apaisées depuis, c’est sans aucun doute parce que Lewis Hamilton n’est plus en lice pour être champion du monde. Cette saison, Max Verstappen, toujours en tête du classement des pilotes, se bat avec Charles Leclerc. Après un début d’exercice difficile, le pilote Red Bull a relevé la tête pour récupérer sa place en tête du championnat. Derrière lui, Leclerc a souvent été victime des erreurs de stratégie de Ferrari. Même s’il a 80 points d’avance, Verstappen ne veut pas s’enflammer.

Soon, we return to the scene of @Charles_Leclerc's bittersweet first victory in F1 ❤️#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/iVbCgBEFgU — Formula 1 (@F1) August 21, 2022

Pas d’excès de confiance pour le champion du monde

« Je ne me soucie pas vraiment de l’écart de points. Parce que pour moi, il s’agit d’essayer d’être parfait chaque week-end. Il n’est pas question de commencer à vous détendre une fois que vous avez cet écart. Je veux toujours gagner plus de courses. Et c’est ce que nous allons essayer de faire », assure Max Verstappen à quelques jours de la reprise de la Formule 1. Pour cette deuxième partie de saison, le champion du monde en titre devra une fois de plus se frotter à Charles Leclerc. Mais jusqu’où peut aller leur duel ?

« Je suis prêt à parier ma maison », Rosberg lance les hostilités