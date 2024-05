Real Madrid : Avant Mbappé, une autre star sur le point de signer ?

Arnaud De Kanel

Sauf incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé paraphera son contrat avec le Real Madrid dans les prochaines semaines, sonnant ainsi la fin de son aventure au PSG. Mais le club madrilène gère également d'autres dossiers en parallèle et pourrait même prolonger sa star Luka Modric prochainement selon la presse espagnole.

Kylian Mbappé n'a plus qu'à signer ! Toute la presse s'accorde à dire que l'attaquant a pris la décision de ne pas prolonger avec le PSG et il devrait donc rejoindre selon toute vraisemblance le Real Madrid, club qui est également sur le point de signer une autre star.

Modric veut rempiler

En fin de contrat à l'issue de la saison, comme un certain Kylian Mbappé, Luka Modric a pris la décision de rester au Real Madrid selon AS . Le Ballon d'Or 2018 sent qu'il a encore les jambes à l'image de Toni Kroos, désireux également de poursuivre l'aventure à Madrid.

Le Real ne s'y opposera pas