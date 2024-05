Un clash pour rejoindre l’OM, il sort enfin du silence !

Axel Cornic

Après des longues années passées à la Lazio et surtout un contrat signé l’été dernier jusqu’en 2027, Luis Alberto a choqué tout le monde en annonçant vouloir être libéré à la fin de la saison. Et ce n’est pas passé inaperçu en France, puisque Pablo Longoria aurait l’intention de sauter sur l’occasion pour attirer le milieu créateur espagnol.

L’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé pour l’OM, avec Pablo Longoria qui préparerait déjà quelques gros coup. Cela pourrait être le cas avec Luis Alberto, que la presse italienne a récemment lié à une possible arrivée dans le sud de la France.

Vente OM : Nouvelle annonce de la presse anglaise ! https://t.co/RwVCgboqF2 pic.twitter.com/HRLn2UgnZK — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

L’incroyable confusion autour de Luis Alberto

Il faut dire qu’entre l’Espagnol et son club de la Lazio ça semble bel et bien fini. Alors qu’il a prolongé il y a seulement quelques mois, Luis Alberto a en effet livré un entretien explosif à DAZN récemment, annonçant tout simplement sa volonté d’être libéré à la fin de cette saison. Le problème, c’est que son président n’est pas du tout d’accord. « Luis Alberto veut partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il fait partie du club, donc qu'il nous amène une offre. S'il veut partir, il doit trouver une équipe qui l'achète » a lancé Claudio Lotito, qui ne va donc faire aucun cadeau à Longoria et l’OM.

Des menaces des supporters de la Lazio ?