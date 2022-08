Formule 1

F1 : Le terrible aveu de Carlos Sainz

Publié le 22 août 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 22 août 2022 à 11h36

Après un début de saison difficile, Carlos Sainz a rapidement dû tirer un trait sur ses chances de titre au championnat du monde. Loin derrière Max Verstappen et Charles Leclerc, l’Espagnol sait que l’opportunité est passée. Malgré tout, l’écurie Ferrari est satisfaite de son pilote qui a remporté le premier Grand Prix de sa carrière cette année.

Peu importe la façon dont se terminera cette saison, Carlos Sainz aura vécu un exercice historique. A Silverstone, pour la première fois de sa carrière, l’Espagnol a remporté un Grand Prix de Formule 1. Un moment d’anthologie qui fera date pour Sainz qui a attendu ce moment pendant des années. Cependant, le pilote Ferrari reste encore trop juste pour lutter avec Max Verstappen et Charles Leclerc, en tête du championnat du monde.

Sainz trop juste pour le titre

Car même si cela va mieux depuis plusieurs semaines, Carlos Sainz a vécu un début de saison compliqué, à l’image de Lewis Hamilton. Condamné à l’abandon en Australie et en Italie, le pilote Ferrari a rapidement dû dire adieu à tout espoir pour le championnat du monde. Alors que pendant ce temps, Charles Leclerc était en plein coude à coude avec Max Verstappen. Une grosse frustration pour Carlos Sainz.

Un début de saison compliqué

« La saison a été en dents de scie, surtout le début. J’ai eu deux abandons consécutifs au début de saison qui m’ont écarté très tôt de la lutte pour le championnat. Ensuite, j’ai eu un pic avec le Canada et Silverstone, puis un bas, puis un haut. Mais je préfère de loin avoir les montagnes russes en étant aussi compétitif que je le suis maintenant plutôt qu’au début », assure Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen Auto , heureux d’avoir reçu le soutien de Ferrari qui « a été important, surtout après l’Autriche, qui a été difficile à digérer parce que je sais que je n’ai pas eu le début de saison le plus facile. Ma saison commençait à se mettre en place avec un bon résultat au Canada et une victoire à Silverstone ; j’étais sur le point de terminer à nouveau dans le top deux pour la troisième course consécutive, puis un abandon a envoyé mes espoirs de championnat et beaucoup de points à la poubelle ».

🔴 Carlos Sainz s'exprime sur sa forme actuelle avec Ferrari !"L'équipe est performante à un très haut niveau. Nous affrontons une équipe forte comme RB et nous devons être performants à un haut niveau pour les égaler. Ferrari a beaucoup progressé ces deux dernières années." pic.twitter.com/0c3k1kONju — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) August 20, 2022

Ferrari est satisfait de l’Espagnol