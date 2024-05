Transfert à 80M€ au PSG, la réponse sèche de Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Alors que la question de l'avenir de Kylian Mbappé est désormais réglée, celle concernant Xavi Simons reste en suspens. Le phénomène néerlandais aurait l'intention de rester à Leipzig afin de ne pas revenir au PSG. Qu'en pense Luis Enrique ? L'entraineur espagnol a été questionné à ce sujet ce samedi en conférence de presse mais il a préféré botter en touche.

Le PSG pensait avoir réalisé un coup en or l'été dernier en faisant revenir Xavi Simons pour 6M€. Mais le club de la capitale est sur le point de perdre son joyau. Auteur d'une saison brillante à Leipzig, le Néerlandais se sent bien en Allemagne et il ne souhaiterait pas revenir à Paris cet été.

PSG : Luis Enrique coupable avec Mbappé ? https://t.co/fpq2TxFE5q pic.twitter.com/8iqmo3SJS0 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG

Selon les dernières révélations de RMC Sport , les perspectives de voir Xavi Simons revenir au PSG dès cet été s'amenuisent considérablement. En effet, un transfert sec vers Leipzig serait en phase de finalisation, laissant peu de place au doute quant à l'avenir du jeune prodige néerlandais. Les sources de RMC vont jusqu'à affirmer avec certitude que Simons ne fera pas partie de l'effectif parisien la saison prochaine. Un vrai coup dur pour le PSG qui réclame 80M€ pour laisser filer son joueur. Interrogé, Luis Enrique a répondu assez sèchement.

«Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas dans le club»