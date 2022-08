Formule 1

F1 : La grosse annonce de Verstappen sur les records à battre

Publié le 21 août 2022 à 20h35 par La rédaction

Sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière l’année dernière à seulement 24 ans, Max Verstappen a l’étoffe d’un grand champion et il reste encore de nombreuses années pour continuer à remporter des titres. Alors que le Néerlandais est actuellement à la première place du championnat du monde, le pilote de chez RedBull est en route pour un second titre consécutif. Le jeune batave ne compte pas en rester là et espère même pouvoir battre les records de Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

Après un premier sacre de champion du monde à seulement 24 ans, Max Verstappen se dirige vers un deuxième sacre consécutif. Devenu une icône de la Formule 1 chez lui au Pays-Bas, le pilote de chez RedBull estime sa réussite grâce à son entourage.

F1 : Kardashian, Netflix… L’improbable sortie du patron de Mercedes https://t.co/5k1GW7SRZy pic.twitter.com/PH9H0737os — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« Vous avez besoin d’être dans la bonne équipe au bon moment »

Alors que Max Verstappen fait partie des meilleurs pilotes de Formule 1, le Néerlandais s’estime chanceux de pouvoir travailler avec RedBull et estime que l’équipe a une grande influence sur sa réussite : « Vous avez besoin de chance, d’être dans la bonne équipe au bon moment pendant très longtemps pour connaître un succès aussi exceptionnel". Alors que Max Verstappen avait réalisé une bataille sans relâche la saison dernière avec Lewis Hamilton, le pilote de chez RedBull a tenu à déclarer quelques mots sur le Britannique. « Bien sûr, Lewis Hamilton est un pilote incroyable, sans doute l’un des tous meilleurs. Mais vous avez besoin de la bonne équipe pour être aussi dominant. », a lancé Verstappen dans des propos relayés par Nextgen Auto.

« Il m’a tout de suite rappelé Michael Schumacher »

Du haut de ses 24 ans, Max Verstappen fait déjà partie des plus grands et avant même qu’il débute en Formule 1, le Néerlandais était destiné à devenir un grand pilote. Son ancien directeur sportif lorsqu’il était chez ToroRosso, Franz Tost, avait rappelé le talent de Verstappen alors qu’il n’avait que 17 ans. « Il m’a tout de suite rappelé Michael Schumacher. Vous pouviez voir quel méga talent il était. Ensuite, nous avons dû encaisser les critiques lorsque nous lui avons confié la Toro Rosso à l’âge de 17 ans, c’était quelqu’un qui n’avait même pas le permis de conduire. Mais il a terminé sa première séance d’essais à Suzuka, sur l’une des pistes les plus difficiles de toutes et il a géré cela avec confiance. » Franz Tost se rappelle même de sa première rencontre avec Max Verstappen, alors que ce dernier faisait encore du karting. « J’ai rencontré Max pour la première fois avec son père au Nürburgring. À cette époque, il faisait encore du karting. La fois suivante, c’était au Norisring en Formule 3. Sous la pluie, il roulait dans une ligue à part, comme s’il était le seul à avoir découvert une trajectoire sèche. »

« J’essaie toujours de faire de mon mieux de toute façon. »