Formule 1

F1 : Ferrari, Red Bull... Ce témoignage sur cette énorme bataille

Publié le 19 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que la pause estivale va bientôt se terminer avec le prochain Grand Prix en Belgique, qui aura lieu le dimanche 28 août, Nico Hülkenberg en a profité pour faire un point sur cette première partie de saison. Le pilote réserve de chez Alpine s’est réjoui de la passion des spectateurs qui est au rendez-vous. Il a notamment déclaré avoir été surpris de la bataille entre Mercedes, Ferrari et Red Bull.

La trêve estivale arrive bientôt à son terme pour les pilotes de Formule 1 avec le prochain Grand Prix qui aura lieu en Belgique, le dimanche 28 août. Nico Hülkenberg en a profité pour tirer quelques leçons de cette saison 2022 avec notamment les différents changements qu’il y a eu. Le pilote allemand juge notamment le nouveau règlement aérodynamique, ce qui offre des batailles beaucoup plus rapprochées. « La grille est beaucoup plus rapprochée cette saison, et statistiquement, il y a moins de moments calmes que les années précédentes, avec plus d’opportunités de dépassement et, parfois, la chance d’une véritable contre-attaque. » Le pilote réserve de chez Alpine s’est notamment rejoins de la passion du public qui s’accroît de jour en jour.

F1 : Red Bull, Ferrari… Charles Leclerc monte au créneau https://t.co/hCqGyuY1y1 pic.twitter.com/AFNcY24qfM — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

« L’intérêt pour la Formule 1 n’a jamais été aussi grand. »

Alors que Nico Hülkenberg fait le point sur différents détails que l’on peut voir en course, l’Allemand a notamment voulu rendre hommage au public, où la passion pour la Formule 1 devient de plus en plus grande. « L’intérêt pour la Formule 1 n’a jamais été aussi grand. Il n’y a pas si longtemps, les courses étaient considérées comme ennuyeuses et répétitives, on en parlait peu dans les médias. C’est absurde ! »

« Aucune autre équipe n’a été en mesure de remporter une course cette année. »

On est à la moitié de la saison et deux constructeurs marchent clairement sur le championnat. Avec 13 victoires sur les 13 Grand Prix parcourus et à l’heure actuelle, Ferrari et RedBull sont clairement au-dessus de tout le monde. Nico Hülkenberg s'est exprimé sur cette bataille : « Ferrari et Red Bull ont réussi à prendre rapidement l’avantage dans le championnat des constructeurs. Aujourd’hui encore, aucune autre équipe n’a été en mesure de remporter une course cette année. Je suis sûr que certaines personnes en F1 et à la FIA s’attendaient à un meilleur équilibre. » Malgré la domination de Ferrari et Red Bull, la lutte est intense selon le pilote allemand. « Pourtant, derrière les deux meilleures équipes, la course a été très serrée et les batailles pour les podiums et les points ont été les plus passionnantes depuis des années. »

« Mercedes travaille dur pour réduire l’avance de Ferrari et Red Bull. »