Formule 1

F1 : Red Bull, Ferrari… Charles Leclerc monte au créneau

Publié le 19 août 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Alors que Ferrari peut de nouveau rivaliser avec Red Bull et Mercedes, la Scuderia a tout de même été auteure de grosses erreurs depuis le début de la saison. Carlos Sainz et Charles Leclerc n’ont pas pu cacher leur frustration après plusieurs problèmes de stratégies. Malgré tout, le Monégasque estime que son équipe n’a rien à envier aux autres écuries de Formule 1.

Deuxième du classement constructeur, devant Mercedes troisième, Ferrari a de quoi se satisfaire de cette première partie de saison de Formule 1. Pourtant, c’est la frustration qui semble prendre le dessus du côté de la Scuderia. Plusieurs erreurs stratégiques ont coûté des points à l’écurie italienne, qui compte 93 longueurs de retard sur Red Bull au classement. Charles Leclerc en a fait les frais, notamment chez lui lors du Grand Prix de Monaco, mais également en Hongrie quelques semaines plus tard. Quand bien même, le pilote monégasque garde confiance en son équipe.

« Je ne pense pas que nous soyons plus faibles que Red Bull »

« Je ne pense pas que nous soyons plus faibles que Red Bull sur le plan opérationnel , » a-t-il déclaré à ce sujet, des propos relayés par F1i . « Je fais pleinement confiance à mon équipe. Je pense que nous avons montré après 2020 et 2021 que nous étions capables de revenir au sommet. Bien sûr, et je ne vais pas le nier, nous avons commis des erreurs cette saison, en particulier lors des dernières courses – je pense notamment à Monaco, à Silverstone et en Hongrie. Mais cela peut arriver à toutes les équipes. Et nous sommes également davantage mis en lumière maintenant que nous nous battons pour les victoires, donc nos erreurs passent moins inaperçues . »

« Nous remettons en question en permanence afin de progresser »

Charles Leclerc a également tenu à envoyer un message concernant le reste de la saison à venir : « mais soyez assuré que nous nous remettons en question en permanence afin de progresser. Il est clair que nous devons nous améliorer, mais je ne pense pas que nous ayons une faiblesse dans un domaine en particulie r. » Longtemps premier du classement des pilotes, le Monégasque est désormais deuxième, avec seulement cinq points d’avance sur Sergio Perez, troisième. Max Verstappen quant à lui a pris de l’avance et compte 80 longueurs d’avance sur Charles Leclerc.

« Je pense que nous avons également pris de bonnes décisions cette année »